El ex presidente estadounidense Donald Trump declaró que el 11 de septiembre de 2001 Estados Unidos no fue atacado desde el exterior y recordó que él mismo lo dijo en aquel momento, en una entrevista concedida al canal de televisión New York One.

En un mitin electoral realizado en la ciudad de Laconia (New Hampshire), Donald Trump, ahora aspirante a la nominación del Partido Republicano como candidato a la próxima elección presidente, recordó que la sangrienta puesta en escena de los atentados del 11 de septiembre de 2001 sirvió de pretexto para que millones de inocentes fuesen masacrados en el Gran Medio Oriente.

Desde nuestro sitio web (Voltairenet.org), el periodista francés Thierry Meyssan fue el primero en explicar al mundo que la narrativa oficial sobre los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 no tenía nada que ver con la realidad.

Meyssan publicó después su libro L’Effroyable imposture, donde analizaba las consecuencias de aquella mentira, como la implementación de un sistema de vigilancia de las masas en Estados Unidos y en Occidente en general –lo cual fue confirmado por las revelaciones del estadounidense Edward Snoowden, ex contratista de la National Security Agency (NSA)– y por la extensión de las guerras imperialistas de Estados Unidos por todo el Gran Medio Oriente (o Medio Oriente ampliado) –e igualmente demostrado por las revelaciones del periodista australiano Julian Assange.

En 2005, cuando Meyssan organizó en Bruselas un coloquio internacional, con la participación de 150 personalidades del mundo entero, para elaborar una respuesta a los instigadores de los hechos del 11 de septiembre, uno de los abogados de Donald Trump –que en aquel momento todavía no se había lanzado a la arena política– estuvo presente en aquella reunión.

Posteriormente, dos intervenciones oficiales vinieron a contradecir la versión de la administración Bush sobre el 11 de septiembre de 2001:

– El FBI comprobó la falsedad del testimonio del procurador general de Estados Unidos, Theodoro Olson, quien decía haber hablado por teléfono con su esposa, pasajera del vuelo AA77 de American Airlines, desviado de su itinerario por piratas aéreos que supuestamente lo estrellaron contra el Pentágono, la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

– Daniel Canestraro, oficial del Buró de Comisiones Militares, reveló oficialmente que 2 de los supuestos piratas aéreos del 11 de septiembre de 2001 eran agentes de la CIA.

Traducción del video:

«Queríamos impedir que el terrorismo llegara a nuestro país, pero yo no podía hablar de eso porque no quería mencionar el asunto y que algo sucediese de inmediato. Así que durante 4 años no hablé de ese asunto. Pero ahora hablo de eso todo el tiempo.

No hubo tal ataque exterior contra el World Trade Center. No existieron ataques como ustedes los percibieron aquí y en otros países.

Y, por cierto, ahora nos implicamos otra vez en Medio Oriente. Y vean lo que está sucediendo. Te implicas en Medio Oriente y… ¡allá vamos otra vez con el Medio Oriente!

Gastamos 9 000 millardos de dólares, matamos millones de personas, tanto de nuestro lado como del otro lado, ¡millones de personas! ¡Nueve mil millardos de dólares! Y ¿saben qué tenemos? ¡Nada! ¡Nada!

Tenemos muerte, tenemos sangre ¡para nada! Invertimos nuestra sangre y dinero público, como se dice, nuestra sangre y nuestro dinero público –y nuestra sangre es más importante que nuestro dinero público. Es una vergüenza, una vergüenza.

(Alguien grita ¡ISIS!)

Yo vencí a ISIS (Daesh). Gracias por recordármelo. Tienes razón. Iba a mencionarlo. ¡Qué listo es! Gracias.

Lo hicimos. Los vencimos. Le dimos con todo a ISIS. Se suponía que demoraría 4 años o 5 años. Y lo hicimos en 4 meses, diría yo. En 4 meses.»