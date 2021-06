La Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos votó, el 17 de junio de 2021, la ‎abrogación de la Authorization for Use of Military Force of 2001, la ley que autorizó ‎los presidentes estadounidenses a emprender guerras contra los supuestos autores de los ‎atentados del 11 de septiembre de 2001.

La abrogación de esta ley es resultado del encuentro de Ginebra ‎entre los presidentes Vladimir Putin y Joe Biden, que puede ser interpretado como un Yalta II. ‎

Según el Congressional Research Service, la Authorization for Use of Military Force of 2001, ‎aprobada el 18 de septiembre de 2001, a raíz de los atentados del 11 de septiembre, fue ‎invocada en 39 ocasiones para 14 países [1].‎

En realidad, al adoptar esa ley, inmediatamente después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, ‎el Congreso estadounidense estaba aprobando la doctrina Rumsfeld-Cebrowski, que ni siquiera ‎se había hecho pública [2]. ‎

La abrogación de la Authorization for Use of Military Force of 2001 debería ser ratificada por ‎el Senado de aquí a finales de junio. ‎