Washington tente de redéfinir sa priorité stratégique. Le président Donald Trump avait affirmé que celle-ci ne devait plus être la lutte contre le « terrorisme », mais la compétition économique avec la Chine. Le président Joe Biden entend préciser la coopération possible durant cette compétition.

À ce sujet, le Center for American Progress, principal think tank du Parti démocrate, vient de publier un rapport sur la percée chinoise en Afrique [1]. Il entend corriger le discours US en affirmant :

– Les Africains voient aussi bien les États-Unis que la Chine d’un bon œil.

– Les activités économiques chinoises à travers l’Afrique ne sont pas uniquement extractives et créent aussi des emplois.

– L’affirmation selon laquelle la Chine est engagée dans une soi-disant diplomatie du piège de la dette manque de preuves, mais la transparence reste une préoccupation majeure.

– Le financement de l’État chinois ouvre la voie aux entreprises chinoises pour dominer le développement des infrastructures de télécommunications dans de nombreux pays africains.

– L’activité commerciale chinoise a nui à l’environnement dans de nombreux pays africains.