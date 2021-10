Washington versucht, seine strategische Priorität neu zu definieren. Präsident Donald Trump hatte erklärt, dass dies nicht mehr der Kampf gegen den "Terrorismus", sondern der wirtschaftliche Wettbewerb mit China sein solle. Präsident Joe Biden beabsichtigt, die mögliche Zusammenarbeit während dieses Wettbewerbs zu präzisieren.

In diesem Zusammenhang hat das Center for American Progress, der führende Think Tank der Demokratischen Partei, kürzlich einen Bericht über den Durchbruch Chinas in Afrika veröffentlicht [1]. Er will die US-Rhetorik korrigieren, indem er sagt:

– Die Afrikaner sehen sowohl die USA als auch China positiv.

– Die chinesischen Wirtschaftstätigkeiten in ganz Afrika sind nicht nur mineralgewinnend, sie schaffen auch Arbeitsplätze.

– Die Behauptung, China sei in einer sogenannten Schuldenfalldiplomatie engagiert, fehlt an Beweisen, aber Transparenz ist nach wie vor ein wichtiges Anliegen.

– Die Finanzierung durch den chinesischen Staat ebnet chinesischen Unternehmen den Weg, um den Ausbau der Telekommunikationsinfrastruktur in vielen afrikanischen Ländern zu dominieren.

– Chinas Handelstätigkeit hat der Umwelt in vielen afrikanischen Ländern geschadet.