Washington stratejik önceliğini yeniden tanımlamaya çalışıyor. Başkan Donald Trump, bunun artık « terörizmle » mücadele değil, Çin ile ekonomik rekabet olması gerektiğini söylemişti. Başkan Joe Biden, bu rekabet sırasında işbirliğinin mümkün olduğunu belirtme niyetinde.

Bu konuda Demokrat Parti’nin önde gelen düşünce kuruluşu olan Center for American Progress, Çin’in Afrika’daki atılımıyla ilgili bir rapor yayınladı [1]. Aşağıdaki saptamalar ile ABD söylemini düzeltmeyi amaçlıyor:

– Afrikalılar, Çin’in yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri’ne de iyi gözle bakıyorlar.

– Çin’in Afrika’daki ekonomik faaliyetleri yalnızca doğal madenleri işlemeye yönelik değil, aynı zamanda istihdam da yaratıyor.

– Çin’in sözde borç tuzağı diplomasisiyle meşgul olduğu iddiası kanıttan yoksundur, ancak şeffaflık büyük bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

– Çin devlet finansmanı, Çinli şirketlerin birçok Afrika ülkesinde telekomünikasyon altyapısının gelişimine egemen olmasının yolunu açıyor.

– Çin’in ticari faaliyeti birçok Afrika ülkesinde çevreye zarar verdi.