[ 1 ] Más exactamente, el GIEC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio ‎Climático) es un órgano de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) pero está patrocinado ‎por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). El GIEC fue creado por ‎iniciativa de la primer ministro británica Margaret Thatcher, cuya intención era encontrar ‎argumentos contra los sindicatos de los trabajadores británicos de las minas de carbón ‎convenciendo a la opinión pública de que era necesario desarrollar la industria nuclear como ‎fuente de energía “limpia”. Los científicos del GIEC conforman ese Grupo no como ‎científicos sino como funcionarios representantes de sus gobiernos respectivos. El GIEC no está ‎capacitado para criticar esta o aquella teoría y su trabajo se limita a elaborar un “consenso” sobre ‎la formulación científica de las políticas públicas. Para más detalles, ver el estudio en 3 partes ‎‎« El pretexto climático », por Thierry Meyssan, Оdnako (Rusia), Red Voltaire , 22 de abril de 2010.

[2] A pesar de su nombre, el Mercator Research ‎Institute on Global Commons and Climate Change (MCC) no es un instituto de investigación científica ‎sino un think tank político. Nota de Red Voltaire.