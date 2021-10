Frances Haugen, die ehemalige Facebook-Mitarbeiterin, die das Wall Street Journal über diskriminierende Praktiken des sozialen Netzwerks [1] informiert hatte, wurde am 5. Oktober 2021 vom Senats-Unterausschuss für Verbraucher angehört.

In dieser Sitzung wurden zwei Konflikt-Themen zwischen den Abgeordneten aufgedeckt:

– Zuerst prangern die Demokraten die Zunahme und das Fortbestehen der Fakes News an, während die Republikaner die Zensur abtrünniger Konten anprangern.

– Zweitens erwägen die Demokraten Anti-Trust-Aktionen (Teilung sozialer Netzwerke in mehrere Einheiten), während die Republikaner der Ansicht sind, dass Rechtsvorschriften über die Nutzung künstlicher Intelligenz erforderlich sind.

Niemand scheint die außergewöhnliche politische Macht von Facebook erkannt zu haben [2].