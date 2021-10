O The Intercept publicou, em 23 de Setembro de 2021, um pedido de subvenção da EcoHealth Alliance à DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) em 2018 [1]. Aí, pode-se ler que esta empresa se propõe criar em laboratório um vírus artificial a partir dos coronavirus de morcego [2].

O antigo Conselheiro económico do Presidente Donald Trump, Peter Navarro, revelou além disso que a EcoHealth Alliance serviu ao doutor Anthony Fauci para desviar dinheiro público dos EUA a fim de financiar pesquisas —ilegais nos Estados Unidos— efectuadas pelo laboratório P4 de Wuhan (China).

O Director da EcoHealth Alliance, Peter Daszak, é o autor principal da petição, aparecida na The Lancet [3], para apoiar os profissionais de saúde de Wuhan injustamente acusados de ser responsáveis pela epidemia de Covid-19. Peter Daszak foi também membro da Missão de informação da OMS em Wuhan.

Alex Jones (InfoWars) difundiu, em 4 de Setembro de 2021, dois extractos de um vídeo emitido pelo canal público norte-americano CSPAN, em Outubro de 2019, de uma mesa redonda sobre a criação de uma vacina universal contra a gripe [4].

Aí, os peritos debatiam a necessidade

– de modificar o procedimento da habilitação das vacinas contra a gripe e

– de mudar a maneira como se produzia as vacinas contra a gripe e de as substituir pelo sistema ARN mensageiro.

Eles constatam que a indústria farmacêutica não avançará porque a gripe não é uma doença que meta medo.

O doutor Anthony Fauci declara então. em substância, que seria necessário um choque, uma epidemia de um tipo de gripe muito mais mortal, para que a indústria farmacêutica e a humanidade avancem.

Anthony Fauci é Director, desde 1984, do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos (National Institute of Allergy and Infectious Diseases). Foi um colaborador do Secretário de Defesa, Donald Rumsfeld, e fez campanha em 2004 pelo seu projecto de confinamento de pessoas saudáveis. Ele é também membro da «Alvorada Vermelha» [5], o grupo que militou em 2019 pela aplicação do plano de confinamento de pessoas saudáveis por ocasião da epidemia de Covid-19. Ele fora nomeado pelo Presidente Donald Trump para a equipe de crise da Covid-19 e foi mantido neste posto pelo Presidente Joe Biden.