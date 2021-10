The Intercept veröffentlichte am 23. September 2021 einen Zuschussantrag der EcoHealth Alliance, der der DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) im Jahr 2018 vorgelegt wurde [1]. Dort heißt es, dass diese Firma beabsichtigt, im Labor ein künstliches Virus aus Fledermaus-Coronaviren zu erzeugen [2].

Der ehemalige Wirtschaftsberater von Präsident Donald Trump, Peter Navarro, enthüllte außerdem, dass die EcoHealth Alliance Dr. Anthony Fauci diente, um US-öffentliche Gelder zu veruntreuten, um – in der USA illegale - Forschungen des P4-Labors in Wuhan (China) zu finanzieren.

Der Direktor der EcoHealth Alliance, Peter Daszak, ist der Hauptverfasser der Petition, die in The Lancet [3] erschienen ist, um die in Wuhan zu Unrecht beschuldigten Gesundheitsberufskräfte, für die Covid-19-Epidemie verantwortlich zu sein, zu unterstützen. Peter Daszak war auch Mitglied der Informationsmission der WHO in Wuhan.

Alex Jones (InfoWars) hat am 4. September 2021 zwei Auszüge aus einem Video, das im Oktober 2019 vom öffentlich-rechtlichen US-Amerikanischen Sender CSPAN von einem Runden Tisch über die Schaffung eines universellen Grippeimpfstoffs ausgestrahlt wurde, gesendet [4].

Experten diskutieren dort über die Notwendigkeit:

– das Verfahren zur Ermächtigung von Grippeimpfstoffen zu ändern und

– die Art und Weise zu ändern, wie Grippeimpfstoffe hergestellt werden, und sie durch Boten-RNA zu ersetzen.

Sie stellen fest, dass die Pharmaindustrie diesen Schritt nicht unternehmen wird, denn die Grippe ist keine beängstigende Krankheit.

Dr. Anthony Fauci sagt dann im Wesentlichen, dass es eines Schocks bedarf, einer viel tödlicheren Grippeepidemie, damit die Pharmaindustrie und die Menschheit vorankommen.

Anthony Fauci ist seit 1984 Direktor des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten (National Institute of Allergy and Infectious Diseases). Er war ein Mitarbeiter von Verteidigungsminister Donald Rumsfeld und setzte sich 2004 für dessen Projekt für Lockdown gesunder Menschen ein. Er ist Mitglied der "Roten Morgenröte" [5], der Gruppe, die sich 2020 für die Umsetzung des Plans für den Lockdown gesunder Menschen anlässlich der Covid-19-Epidemie eingesetzt hat. Er wurde von Präsident Donald Trump zum Krisenstab der Covid-19 ernannt und wurde von Präsident Joe Biden in diesem Amt gehalten.