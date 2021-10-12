The İntercept, 23 Eylül 2021’de 2018’de DARPA’ya (Defense Advanced Research Projects Agency) sunulan, EcoHealth Alliance’a mali destek başvurusunu yayınladı [1]. Başvuruda bu şirketin laboratuvarda yarasa koronavirüsünden yapay bir virüs yaratmayı planladığını okuyabiliyoruz [2].

Başkan Donald Trump’ın eski ekonomi danışmanı Peter Navarro, EcoHealth Alliance’ın Dr. Anthony Fauci tarafından ABD devletinin parasını Wuhan’daki (Çin) P4 laboratuvarı tarafından yürütülen araştırmaları finanse etmek için kullanıldığını –Amerika Birleşik Devletleri kanunlarına aykırı bir şekilde– ortaya koydu.

EcoHealth Alliance’ın direktörü Peter Daszak, The Lancet’te [3] yayınlanan ve haksız bir şekilde Kovid-19 salgınından sorumlu olmakla suçlanan Wuhan’daki sağlık çalışanlarını desteklemek için yazılan dilekçenin başyazarıdır. Peter Daszak ayrıca DSÖ Wuhan Enformasyon Misyonu’nun üyesiydi.

Alex Jones (İnfoWars), 4 Eylül 2021’de, ABD devlet kanalı CSPAN tarafından Ekim 2019’da yayınlanan ve evrensel bir grip aşısının oluşturulmasına ilişkin bir yuvarlak masa toplantısına ilişkin video görüntüsünden iki alıntı yayınladı [4].

Uzmanlar burada aşağıdaki gereklileri tartışıyor.

– grip aşıları için yetkilendirme prosedürünü değiştirilmesi ve

– grip aşılarının üretim şeklinin değiştirilmesi ve bunları haberci RNA sistemleriyle değiştirilmesi

Grip korkutucu bir hastalık olmadığı için ilaç endüstrisinin acele etmeyeceğini değerlendirmektedirler.

Dr. Anthony Fauci daha sonra özünde, ilaç sanayinin ve insanlığın ilerlemesi için çok daha ölümcül bir grip türünün salgını gibi bir şok gerektiğini söyledi.

Anthony Fauci, 1984’ten beri ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü’nün (National İnstitute of Allergy and İnfectious Diseases) Direktörüdür. Savunma Bakanı Donald Rumsfeld’in yardımcısıydı ve 2004’te onun sağlıklı insanları karantinaya alma projesi için kampanya yürüttü. 2020’de Covid-19 salgını sırasında sağlıklı insanlar için karantina planının uygulanması için kampanya yürüten « Kızıl Şafak » [5] grubunun üyesidir. Başkan Donald Trump tarafından Kovid-19 kriz ekibine atandı ve Başkan Joe Biden tarafından bu görevinde tutuldu.