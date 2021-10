Il 23 settembre 2021 The Intercept ha pubblicato una richiesta di sovvenzione, presentata nel 2018 da EcoHealth Alliance alla DARPA (Defence Advanced Research Projects Agency) [1], ove si legge che l’intento della società è creare in laboratorio un virus artificiale partendo dai coronavirus dei pipistrelli [2].

L’ex consigliere economico del presidente Donald Trump, Peter Navarro, ha peraltro rivelato che EcoHealth Alliance è servita al dottor Anthony Fauci per dirottare denaro pubblico sul finanziamento di ricerche da svolgere nel laboratorio P4 di Wuhan perché illegali negli Stati Uniti.

Il direttore di EcoHealth Alliance, Peter Daszak, è il principale promotore della petizione, pubblicata da The Lancet, [3], a sostegno del personale sanitario di Wuhan, ingiustamente accusato di essere responsabile dell’epidemia di Covid-19. Daszak è stato altresì membro della missione d’indagine dell’OMS a Wuhan.

Il 4 settembre 2021 Alex Jones (InfoWar) ha divulgato due estratti del video, diffuso a ottobre 2019 dalla rete pubblica statunitense CSPAN, di una tavola rotonda sulla creazione di un vaccino universale contro l’influenza [4].

Gli esperti vi discutono la necessità:

– di modificare la procedura di autorizzazione dei vaccini contro l’influenza;

– di cambiare modalità di produzione dei vaccini anti-inflluenzali, sostituendoli con sistemi a RNA messaggero,

I partecipanti convengono sul fatto che l’industria farmaceutica non potrà fare il gran passo perché l’influenza non è malattia che faccia paura.

Durante la riunione il dottor Anthony Fauci dichiara, in sostanza, che per fare avanzare l’industria farmaceutica e l’umanità occorrerebbe uno choc, un’epidemia influenzale molto più mortale.

Anthony Fauci è dal 1984 direttore dell’Istituto Nazionale statunitense per le allergie e le malattie infettive (National Institute of Allergy and Infectious Diseases). È stato collaboratore del segretario alla Difesa Donald Rumsfeld, di cui nel 2004 ha appoggiato il progetto d’isolamento di persone sane. È altresì membro di Alba Rossa [5], il gruppo che nel 2020, durante l’epidemia Covid, si è speso per l’applicazione del piano d’isolamento Rumsfeld. È stato chiamato dal presidente Trump a dirigere la cellula di crisi Covid-19. Il presidente Joe Biden l’ha confermato nell’incarico.