No início de Outubro, a Itália acolheu a reunião preparatória para a Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, actualmente a decorrer em Glasgow. Duas semanas depois, a Itália acolheu outro acontecimento internacional que, ao contrário do primeiro evento amplamente divulgado, foi transmitido em silêncio pelo governo: o exercício de guerra nuclear Steadfast Noon da NATO, nos céus do norte e centro da Itália. Durante sete dias, sob comando USA, participaram as forças aéreas de 14 países da NATO, com caça-bombardeiros nucleares de dupla capacidade e caça-bombardeiros convencionais estacionados nas bases de Aviano e Ghedi. O 31º esquadrão dos EUA com caça-bombardeiros F-16C/D e bombas nucleares B61 está destacado, permanen-temente, em Aviano. Em Ghedi, a 6ª Ala da Força Aérea Italiana com caça-bombardeiros Tornado PA-200 e bombas nucleares B61. A Federação dos Cientistas Americanos confirma, em 2021, que "à Força Aérea Italiana são atribuídas missões de ataque nuclear com bombas americanas, mantidas em Itália sob controlo da US Air Force, cuja utilização na guerra deve ser autorizada pelo Presidente dos Estados Unidos". As bases de Aviano e Ghedi foram reestruturadas para acomodar os caças F-35A armados com as novas bombas nucleares B61-12. Em Outubro passado, o teste final foi realizado em Nevada, com a libertação de bombas B61-12 inertes, por dois caças F-35A. Em breve, as novas bombas nucleares chegarão a Itália: 30 caças F-35A italianos podem ser destacados apenas para a base Ghedi, prontos para atacar sob comando USA com 60 bombas nucleares B61-12.

Uma semana após ter participado no exercício de guerra nuclear, a Itália participou na Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, presidida pelo Reino Unido em parceria com a Itália. O Primeiro Ministro britânico, Boris Johnson, avisou que "falta um minuto para a meia-noite e precisamos de agir agora" contra o aquecimento global que está a destruir o planeta. Desta forma, usa instrumentalmente o simbólico Relógio do Apocalipse que, na realidade, mostra a quantos minutos estamos da meia-noite nuclear. Há alguns meses, em Março, o próprio Boris Johnson anunciou a modernização dos submarinos de ataque nuclear britânicos: o Astute (com um custo de 2,2 biliões de dólares cada), armado com mísseis nucleares americanos de cruzeiro, Tomahawk IV, com um alcance de 1.500 km e o Vanguard, armado com 16 mísseis balísticos americanos Trident D5 com um alcance de 12.000 km, equipados com mais de 120 ogivas nucleares. Estes últimos serão em breve substituídos pelos submarinos ainda mais potentes, da classe Dreadnought. Os submarinos britânicos de ataque nuclear, que navegam em profundidade ao longo da costa russa, navegam agora também ao longo da costa chinesa a partir da Austrália, para onde os USA e a Grã-Bretanha fornecerão submarinos nucleares. A Grã-Bretanha, que acolhe a conferência para salvar o planeta do aquecimento global, está assim a contribuir para a corrida ao armamento que está a conduzir o mundo para uma catástrofe nuclear.

Neste contexto, o vídeo promocional da Conferência é enganador: o Dinossauro, símbolo de uma espécie extinta, no pódio da ONU, avisa os seres humanos para salvarem a sua espécie do aquecimento global. Na realidade, estudos científicos confirmam que os dinossauros se extinguiram, não por causa do aquecimento, mas pelo arrefecimento da Terra após o impacto de um enorme meteorito que levantou nuvens de poeira e obscureceu o Sol. Isto é exactamente o que aconteceria no rescaldo de uma guerra nuclear: para além da destruição catastrófica e da precipitação radioactiva em todo o planeta, provocaria incêndios enormes em áreas urbanas e florestais, que libertariam uma manta de fumo fuliginoso para a atmosfera e obscureceriam o Sol. Isto conduziria a um arrefecimento climático que poderia durar anos: o Inverno nuclear. Como resultado, extinguir-se-iam a maioria das espécies vegetais e animais, também com efeitos devastadores na agricultura. O frio e a desnutrição reduziriam a capacidade de sobrevivência dos poucos sobreviventes, levando a espécie humana à extinção.