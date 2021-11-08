В начале октября Италия принимала у себя подготовительное заседание Конференции ООН об изменении климата, которое в настоящее время проходит в Глазго под названием COP26. Две недели спустя Италия принимала у себя другое мероприятие международного масштаба, которое по сравнению с первым, широко разрекламированным событием, прошло под общим молчанием правительств. Речь идет о маневрах НАТО по ядерной войне в небесах северной и центральной Италии, под кодовым названием «Стойкий полдень». Под командованием США воздушные силы 14 стран североатлантического альянса были развернуты на базах Авиано (Фриюль) и Геди (Брешия), где в течение 7 дней проходили учения с привлечением бомбардировщиков с мощностью двойного назначения, включающие ядерные и обычные вооружения. В Авиано постоянно размещена 31 эскадрилья США с бомбардировщиками F-16C/D и ядерными бомбами B61. В Геди находится 6-ая штурмовая бригада итальянских воздушных сил с бомбардировщиками Торнадо РА-200 и ядерными бомбами B61. Федерация американских ученых (ФАС) подтвердили в 2021 году, что «воздушной итальянской армии предписана миссия ядерной атаки с бомбами США, которые находятся в Италии под контролем воздушных сил США и которые могут быть использованы в войне с разрешения президента США». Военные базы Авиано и Геди были преобразованы для того, чтобы принимать истребители F-35 вооруженные ядерным оружием В61-12. В октябре прошлого года в Неваде были проведены испытания по метанию инертных бомб В61-12 истребителями F-35A. Новые ядерные бомбы в ближайшее время должны прибыть в Италию, то есть только на базе Геди будут размещены 30 итальянских истребителей F-35A, готовые атаковать под командованием США 60 ядерными бомбами В61-12.

Через неделю после участия в маневрах по ядерной войне, Италия участвует в Конференции ООН по изменению климата под председательством Великобритании в партнерстве с Италией. Премьер-министр Великобритании, Борис Джонсон предупредил: «Нам осталась одна минута до полуночи и нам нужно реагировать сейчас против мирового изменения климата, который на стадии уничтожения планеты.» Таким образом, он использует символику «Часов Апокалипсиса», которые на самом деле указывают на минуты, оставшиеся до ядерной полночи. Тот же Борис Джонсон, которые несколько месяцев назад, а именно в марте объявил об увеличении мощности британских подводных лодок с ядерным потенциалом: Астут (стоимостью 2,2 миллиарда долларов за штуку), вооруженные ядерными крылатыми ракетами США модели Томогавк IV с дальностью полета на 1500 км, а также Вангардами, вооруженными 16 баллистическими ракетами США Тридент Д5 с дальностью полета 12000 км, наделенными 120 ядерными головками. Эти подводные лодки будут также замещены еще более мощными подводными лодками класса Дреднауф. Британские подводные лодки ядерной атаки, которые можно наблюдать на глубине около берегов России, плавают сегодня также вдоль берегов Китая, и будут в будущем выходить с баз Австралии, которым США и Великобритания поставят свои ядерные подводные лодки. Великобритания, которая принимает Конференцию по спасению планеты от климатического потепления, таким образом вносит свой вклад в гонку вооружений, которая ведет мир к ядерной катастрофе.

На фоне всего сказанного рекламное видео о Конференции совершенно неверно интерпретировано: динозавр, выступающий символом исчезнувших видов, и который с трибуны Объединённых Наций взывает к человечеству о спасении его вида от потепления климата. В действительности, и тому есть научные подтверждения, что динозавры исчезли не по причине потепления, но охлаждения Земли вследствие столкновения огромного метеорита, который, подняв облака пыли, спрятал Солнце. Именно это произойдет в случае ядерной войны. Помимо катастрофических разрушений и покрытия радиоактивной пылью всей планеты, ядерная война будет причиной огромных пожаров в городских поселениях и в лесах, которые также станут источником толстого слоя дыма в атмосфере, спрятав Солнце. В результате охлаждение климата обеспечено на несколько лет ядерной зимой. Как следствие, исчезновение большого количества разных видов растений и животных с опустошительным эффектом на сельское хозяйство. Холод и голод снизит все возможности остаться в живых редким выжившим видам, что приведет к исчезновению человека и человечества.