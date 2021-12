Parachutist officier Ian Fishback, die in 2005 de martelpraktijken van het Amerikaanse leger aan de Amerikaanse burgers onthulde, is op 19 november 2021 in een zorginstelling overleden. Hij was geruïneerd en nam anti-psychotica.

In 2005 nam hij het op tegen het Pentagon en minister van Defensie Donald Rumsfeld door mishandeling van krijgsgevangenen aan de orde te stellen. Als officier in Afghanistan en Irak had hij de impact op zijn manschappen gezien nadat ze getuige waren geweest van de martelpraktijken van de Verenigde Staten.

Hij schreef een beroemde brief aan senator John McCain waarin hij vroeg welke normen in deze situatie van toepassing waren als de Verenigde Staten de Conventies van Genève niet langer erkennen. Zijn actie resulteerde in de aanname van de wet op de behandeling van gevangenen (Detainee Treatment Act) van 2005

Ian Fishback, die met vlag en wimpel was afgestudeerd aan West Point, werd gedwongen het leger te verlaten en behaalde een doctoraat in de filosofie. Hij redde de eer van Amerikaanse soldaten en trok het grootste publiek voor zijn lezingen over de ethiek van oorlog.