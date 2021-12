Het Britse parlement is begonnen met een debat over de mogelijkheid van een boycot van de Olympische Winterspelen van Peking in 2022.

De Democratische afgevaardigde Jennifer Wexton van Virginia heeft, voortbouwend op de zaak van tennisspeelster Peng Shuai, een wetsvoorstel in die zin ingediend.

De Amerikaanse president Joe Biden had reeds op 18 november 2021 verklaard dat hij een dergelijke actie overwoog. Hij nam zijn besluit uiteindelijk op 6 december.

Nieuw-Zeeland en Litouwen hadden hun boycot al aangekondigd. Nederland, Australië en Canada staan op het punt zich bij hen te voegen.

Het gaat om een officiële westerse boycot om de vermeende arrestatie van een miljoen Oeigoeren en het hardhandig optreden in Hong Kong aan de kaak te stellen, maar niet om een boycot door nationale sportploegen.