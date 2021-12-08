İngiliz Parlamentosu, Pekin 2022 Olimpiyat Oyunlarının boykot edilmesi olasılığını tartışmaya başladı.

Virginia Eyaleti Demokratik Parti Temsilcisi Jennifer Wexton, tenisçi Peng Shuai’nin davasına dayanarak bu yönde bir yasa tasarısı hazırladı.

ABD Başkanı Joe Biden daha önce 18 Kasım 2021’de böylesi bir eylemi düşündüğünü açıklamıştı. Sonunda 6 Aralık’ta kararını verdi.

Yeni Zelanda ve Litvanya oyunları boykot edeceklerini zaten açıklamıştı. Hollanda, Avustralya ve Kanada onlara katılmak üzere.

Sözde bir milyon Uygur’un tutuklandığını ve Hong Kong’daki baskıyı ifşa etmeyi amaçlayan resmi bir Batı boykotuna doğru ilerliyoruz, ancak bu ulusal atletizm takımlarının boykotu olmayacaktır.