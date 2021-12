Alors que les États-Unis sont parvenus à convaincre chacun de leurs alliés de l’Otan de soutenir militairement l’Ukraine en cas de conflit avec la Russie, celle-ci vient de convaincre la Chine de la soutenir en cas de conflit avec l’Ukraine et l’Otan.

C’était l’objet du sommet virtuel entre les présidents Vladimir Poutine et Xi Jinping.

Les stratèges de Washington se sont trompés. Le seul effet de la montée des tensions n’aura pas été de faire céder la Russie, mais de sceller l’alliance militaire entre Moscou et Beijing.

La Russie et la Chine viennent de demander ensemble aux USA des engagements écrits à ne pas étendre l’Otan plus à l’Est, à ne pas stationner d’armes en Ukraine et en Géorgie et à encourager Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk.