Des e-mails, révélés par les deux représentants jacksoniens James Comer (Kentucky, chef de la minorité de la Commission de surveillance de l’Exécutif) et Jim Jordan (Ohio, chef de la minorité de la Commission de la Justice), attestent que les scientifiques officiels US ont délibérément menti à propos de l’origine de la Covid-19.

Lors d’une réunion secrète, le 1er février 2020, des experts —dont Robert Garry et Mike Farzan (le plus grand spécialiste des coronavirus) — ont exposé que la configuration du virus actuel ne correspond pas à celle des autres virus de la même famille et qu’elle est spécifiquement conçue pour infecter des humains. Selon eux, ceci est impossible à l’état naturel. La Covid-19 a été fabriquée en laboratoire.

Le Dr. Anthony Fauci, directeur du NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) et conseiller spécial des présidents des États-Unis pour la Covid-19, qui présidait la réunion, a décidé d’étouffer ces informations. Le lendemain de cette réunion, le 3 février 2020, le Dr. Fauci s’exprimait à la demande de la Maison-Blanche devant les Académies nationales des sciences, de l’ingénierie et de la médecine. Il y a défendu avec véhémence, en pleine connaissance de cause, l’origine naturelle de la Covid-19.

Tous les participants à la réunion secrète du 1er février 2020 ont maintenu le secret de leurs délibérations.

Le Dr. Fauci a détourné de l’argent public de son service pour financer des recherches illégales aux USA dans le laboratoire de niveau 2 de Wuhan (Chine).