Le statistiche del Nuovo Galles del Sud (Australia), pubblicate il 12 gennaio 2022, dimostrano che, rispetto ai non-vaccinati, le persone vaccinate con doppia dose contro il Covid-19 corrono sei volte di più il rischio di essere ospedalizzate e 13 volte di più il rischio di essere ricoverate in terapia intensiva.

L’Australia ha basato tutta la politica sanitaria sull’iniezione dell’RNA messaggero. Il 93,7% degli australiani di oltre 16 anni sono “vaccinati” con due dosi.

Si sapeva che la somministrazione generalizzata del vaccino a RNA messaggero, e non un suo uso mirato, non protegge dalla trasmissione della malattia; ora sappiamo che non protegge nemmeno dai casi gravi, anzi il contrario.