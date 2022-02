In 2017 heeft professor J. Alex Halderman voor de Senaat Inlichtingen Commissie aangetoond dat het heel gemakkelijk was om met Dominion stemmachines te knoeien. Het bedrijf heeft toens zijn machines aangepast om de integriteit van de stembiljetten te garanderen.

Tijdens de presidentsverkiezingen van 2020 heeft Brad Raffensperger, staatssecretaris van Georgia (Republikein), de kiezers in zijn staat aangemoedigd per post te stemmen en Dominion-machines ter beschikking gesteld van degenen die absoluut persoonlijk moesten stemmen.

President Donald Trump had telefonisch contact met minister Brad Raffensperger. Hun gesprek werd opgenomen en geselecteerde delen ervan werden tegen hem gebruikt; De heer Raffensperger beweerde dat hij had geprobeerd hem zover te krijgen dat hij de resultaten in Georgia zou wijzigen.

Er ontstond een menigsverschil over de eerlijkheid van de resultaten in Georgië.

Het tellen van de poststemmen wordt uitgevoerd door Georgische ambtenaren, vaak zonder de aanwezigheid van het publiek. Machine-stemmen worden door door de machines zelf geteld.

Het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) had verzekerd dat de Dominion-machines absoluut betrouwbaar waren en dat de door hen getelde uitslag kandidaat Joe Biden de overwinning opleverde.

Georgië gaf toen professor J. Alex Halderman de opdracht voor een rapport te schrijven. De CISA heeft echter juridische stappen tegen Georgië ondernomen en Georgië gelast het rapport niet openbaar te maken, omdat het volgens haar kwaadwillenden de mogelijkheid zou bieden in te breken in de stemmachines als het rapport openbaar zou worden gemaakt.

Secretaris Raffensperger sloot zich aan bij vele kiezers die declassificatie eisten. Waarschijnlijk zal het pas door een rechter worden vrijgegeven nadat het is geredigeerd.

ICAR heeft niet geantwoord op vragen over zijn koerswijziging sinds 2020.

In democratische staten is de telling van de stemmen openbaar.