3000 türkische Grauwolf-Kämpfer kämpfen seit zehn Tagen in der Ukraine. Sie sind in drei verschiedene Gruppen, in Charkiw, Odessa und Mykolajiw, unterteilt.

Die Grauen Wölfe sind eine türkische rechtsextreme Miliz, die historisch mit der NATO verbunden ist. Ihre Ideologie ist neofaschistisch, antikommunistisch, antigriechisch, anti-alevitisch, antikurdisch, anti-armenisch, homophob, antisemitisch und antichristlich.

Ihr Erkennungs-Zeichen ist eine Handfigur (Foto).