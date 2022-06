Israelische Flugzeuge bombardierten am 10. Juni 2022 den internationalen Flughafen von Damaskus. Die einzige Start- und Landebahn in gutem Zustand wurde schwer beschädigt, ebenso wie mehrere Gebäude. Alle Aktivitäten wurden eingestellt, aber der syrische Verkehrsminister kündigt an, dass der Flughafen bald wieder geöffnet wird.

Bei jedem seiner Bombenanschläge behauptet Israel, Ziele der Hisbollah oder des Iran zerstört zu haben; es sind nicht überprüfbare Behauptung. Man bemerkt jedoch, dass der Beiruter Flughafen, über den viele iranische Waffen transportiert wurden, nicht bombardiert wurde.