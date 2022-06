El secretario de Estado Antony Blinken acaba de nombrar a los miembros de la Junta para la ‎Política Exterior (Foreign Affairs Policy Board). ‎

Copresidentes:‎

– Cecilia Muñoz, ex consejera del presidente Barack Obama –actualmente trabaja para el think-‎tank New America. Se encargará de evaluar las consecuencias que tienen para los ciudadanos ‎estadounidenses las acciones de Washington en materia de política exterior.‎

– Thomas E. Donilon, ex consejero de seguridad nacional del presidente Barack Obama –‎actualmente empleado de BlackRock, el segundo fondo de inversiones más importante del mundo. ‎Lógicamente, se encargará de evaluar las consecuencias que tendrán las acciones de Washington ‎en política exterior para los intereses de los mega-ricos. ‎

Miembros de la Junta:‎

– David Autor, profesor de economía del trabajo en el Massachusetts Institute of Technology ‎‎(MIT).‎

– Sameer Bhalotra, especialista en cíberseguridad.‎

– Hal Brands, profesor de Relaciones Internacionales en la universidad Johns Hopkins. Aboga por ‎el “rearme” de Estados Unidos y aconseja a Washington inspirarse en la guerra fría para lidiar ‎con China y Rusia.

– Mariano-Florentino (Tino) Cuéllar, ex juez y consejero de justicia del presidente Barack Obama. ‎Hoy preside la Carnegie Endowment for International Peace.‎

– Mitchell E. Daniels, Jr., ex gobernador de Indiana y presidente del Hudson Institute.‎

– Janine Davidson, ex subsecretaria de Marina, especialista en la adaptación de las fuerzas ‎armadas de Estados Unidos en función de la doctrina Rumsfeld-Cebrowski [1]. Hoy presidente de ‎la Metropolitan State University of Denver.‎

– Cathy Feingold, ex directora del Solidarity Center –la rama sindical de la National Endowment for ‎Democracy (NED)– y ex vicepresidente de la Confederación Sindical Internacional.‎

– Margaret A. Hamburg, ex comisionada de la Food and Drugs Admnistration). Participó en el ‎simulacro que la Conferencia de Seguridad de Munich realizó en 2021 sobre una entonces ‎hipotética epidemia de viruela del mono [2].‎

– Jon M. Huntsman, Jr., ex gobernador del Estado de Utah. Fue embajador en China bajo la ‎administración Obama y embajador en Rusia bajo la administración Trump.

– Ayana Elizabeth Johnson, bióloga y feminista, fundadora de Urban Ocean Lab, un think tank ‎sobre el calentamiento climático y la conservación de los océanos.

– Kristie A. Kenney, diplomática, ex consejera de John Kerry. Su esposo, el embajador William ‎Brownfield, se consideraba enemigo personal del presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

– Gilman G. Louie, ex presidente de una empresa de la CIA que se encarga de la big data. Hoy ‎es presidente del America’s Frontier Fund, una asociación para el desarrollo de la inteligencia ‎artificial en Estados Unidos.

– Katherine Maher, ex empleada del National Democratic Institute –la rama de la National ‎Endowment for Democracy (NED) especializada en tratar con las organizaciones políticas de ‎izquierda– y especialista en temas del Medio Oriente. Hoy directora de la fundación Wikimedia, ‎cúpula principalmente de la enciclopedia online Wikipedia.‎

– James M. Manyika, economista de las nuevas tecnologías, ex director de la fundación de la ‎firma de consultoría McKinsey & Company. Actualmente es consejero de Google/Alphabet.‎

– Meghan L. O’Sullivan, especialista en petróleo, fue asistente de Paul Bremer cuando este ‎encabezaba en el Irak ocupado la Coalition Provisional Authority –que no era un aparato público ‎sino un ente privado. Hoy preside la Comisión Trilateral y es administradora de la transnacional ‎Raytheon.‎

– Annise D. Parker, ex alcalde lesbiana de Houston y actual presidente del Victory Institute, la ‎asociación de personas LGBTQI que ocupan cargos electivos en Estados Unidos.‎

– Vincent R. Stewart, general del cuerpo de Marines, director de la inteligencia militar ‎estadounidense.‎