De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, heeft de leden van de Raad voor het buitenlandse beleid (Foreign Affairs Policy Board) benoemd.

Co-voorzitters:

– Cecilia Muñoz (voormalig adviseur binnenlands beleid van president Obama, werkt nu voor de denktank New America). Zij zal worden belast met de beoordeling van de gevolgen voor de Amerikaanse burgers van diverse acties op het gebied van het buitenlands beleid.

– Thomas E. Donilon (voormalig nationaal veiligheidsadviseur van president Obama, nu in dienst bij ’s werelds op één na grootste investeerder, BlackRock). Logischerwijs zou hij verantwoordelijk moeten zijn voor het beoordelen van de gevolgen voor de superrijken van verschillende acties op het gebied van het buitenlands beleid.

Leden:

– David Autor, hoogleraar arbeidseconomie aan het MIT.

– Sameer Bhalotra, Cybersecurity expert.

– Hal Brands, hoogleraar internationale betrekkingen aan de Johns Hopkins University. Hij is een voorstander van het opnieuw in kaart brengen van Amerika en het teruggrijpen op de Koude Oorlog om met China en Rusland af te rekenen.

– Mariano-Florentino (Tino) Cuéllar, voormalig rechter en justitie-adviseur van Barack Obama, is nu voorzitter van de Carnegie Endowment for International Peace.

– Mitchell E. Daniels, Jr, voormalig gouverneur van Indiana en voorzitter van het Hudson Instituut.

– Janine Davidson, voormalig ondersecretaris van de marine, gespecialiseerd in de aanpassing van de strijdkrachten aan de doctrine Rumsfeld/Cebrowski, thans president van de Metropolitan State University van Denver.

– Cathy Feingold, voormalig directeur van het Solidarity Center ( vakbondstak van de National Endowment for Democracy), en voormalig vice-voorzitter van het Internationaal Verbond van Vakverenigingen.

– Margaret A. Hamburg, voormalig commissaris van de Federale Food and Drugs Administration. Zij heeft deelgenomen aan de oefening van de Veiligheidsconferentie van München 2021 over de monkeypox [1].

– Jon M. Huntsman, Jr, voormalig gouverneur van Utah. Hij was ambassadeur in China voor president Obama en ambassadeur in Rusland voor president Trump.

– Ayana Elizabeth Johnson, biologe en feministe, oprichtster van Urban Ocean Lab, een denktank over de opwarming van de aarde en oceaanbehoud.

– Kristie A. Kenney, diplomaat, voormalig adviseur van John Kerry. Haar man, ambassadeur William Brownfield, was een persoonlijke vijand van president Hugo Chávez.

– Gilman G. Louie, voormalig president van een big data-bedrijf van de CIA, thans president van America’s Frontier Fund, een vereniging voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie in de VS.

– Katherine Maher, voormalig medewerkster van het National Democratic Institute (de linkse politieke tak van de National Endowment for Democracy), gespecialiseerd in het Midden-Oosten. Huidig directeur van de Wikimedia Foundation, die toezicht houdt op de online-encyclopedie Wikipedia.

– James M. Manyika, econoom van de nieuwe technologieën, voormalig directeur van de Stichting van het adviesbureau McKinsey & Company, huidig adviseur van Google/Alphabet.

– Meghan L. O’Sullivan, oliespecialist, voormalig assistent van Paul Bremer bij de Coalition Provisional Authority (die een particuliere onderneming was en geen overheidsdienst), thans president van de Trilaterale Commissie en directeur van Raytheon.

– Annise D. Parker, voormalig lesbisch burgemeester van Houston en huidig voorzitter van het Victory Institute, de vereniging van LGBTQI verkozenen.

– Vincent R. Stewart, Generaal van het Korps Mariniers, Directeur van de Militaire Inlichtingendienst.