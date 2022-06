Su richiesta del presidente Alexandre Lukashenko, nelle prossime settimane la Russia metterà a disposizione delle forze armate bielorusse missili Iskander-M.

Sono missili in grado di trasportare testate nucleari.

Quanto agli Stati Uniti, già da parecchi decenni hanno messo nelle mani degli alleati, in particolare di Germania, Belgio, Italia, Olanda e Turchia, mezzi di lancio, fra cui 257 bombardieri, nonché 200 testate nucleari. In questo modo hanno violato il Trattato di non proliferazione nucleare che la Russia continua a rispettare.