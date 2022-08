É difícil para os Ocidentais admitir, mas as sanções tomadas contra a Rússia na sequência da sua aplicação dos Acordos de Minsk, dos quais era garante (aplicação qualificada de « agressão » pelos Ocidentais), são-lhe na realidade proveitosas.

Segundo o Presidente Vladimir Putin durante a sua reunião com o Director das finanças russo, Daniil Yegorov, as receitas da Federação da Rússia durante o primeiro semestre de 2022 aumentaram 32%, sobretudo devido ao aumento dos preços da energia.

O recuo brutal da economia russa durante as « sanções » ocidentais foi, pois, largamente resolvido e o auto-isolamento dos Ocidentais do resto do mundo favorece a economia russa. Resta ver quais serão as consequências do refluxo para o Ocidente dos dólares habitualmente utilizados no mercado internacional de energia. De momento, provoca inflação, variando entre 6 e 17%, em todo o mundo, Rússia incluída.