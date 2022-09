I Guardiani della Rivoluzione hanno iniziato un’operazione militare in territorio iracheno contro le basi del PKK (organizzazione terrorista kurda atlantista).

Nel Kurdistan iracheno, una potenza non identificata ha consegnato grandi quantitativi di armi al PKK, che ha iniziato a trasferirle ai kurdi iraniani.

Il fine è manipolare il movimento di protesta contro la Polizia per la Promozione della Virtù e la Repressione del Vizio per trasformarlo in movimento separatista e smembrare l’Iran.