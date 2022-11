Come ogni venerdì è uscito Voltaire, attualità internazionale. Mentre le grandi agenzie di stampa (AFP, AP, Reuters) scelgono le informazioni per esibire il dominio occidentale, noi selezioniamo altri fatti per evidenziare che il mondo è già multipolare.

Nel sommario del numero 15:

– Editoriale: Prima crisi tra Ucraina e Alleanza Atlantica.

– Il secondo finanziatore di Joe Biden perde tutto il patrimonio in due giorni.

– I cellulari Android possono sfuggire allo spionaggio di Google, ma non a quello dell’FBI.

– La Chiesa Metodista Unita si divide sull’ordinazione di pastori gay.

– Il Pentagono conta su Starlink per sostituire il GPS in caso di attacco cinese.

– Secondo un giudice federale USA, è illegale respingere immigrati clandestini. Il Texas invece sospende l’habeas corpus per gli immigrati illegali.

– Il Congresso decide di riconoscere gli stessi diritti alle coppie etero e gay.

– Personalità latino-americane vogliono rilanciare l’Unasur.

– Il cancelliere Scholz orienta la Germania verso l’Asia; il presidente Macron lo segue a ruota.

– Il piano di pace Usa in Ucraina.

– La propaganda Onu contro la Russia.

– Gli alleati di Netanyahu vogliono separare Israele dalla diaspora.

– La Giordania si prepara all’aggressione israeliana contro i palestinesi.

– Lo Hezbollah sceglie Suleiman Frangieh.

– La Russia prepara la chiusura del campo di rifugiati di Ar-Rukban.

– Gli Emirati non tollerano più le pressioni Usa e lo dicono.

– Moqtada al-Sadr si ritira di nuovo dalla politica.

– Il Kurdistan iracheno non potrà resistere al conflitto tra il clan Barzani e il clan Talabani.

– La confessione di due spie francesi incaricate di rovesciare il regime iraniano.

– In Turchia un attentato mette in luce le contraddizioni del regime.

– L’Indonesia impedisce agli anglosassoni e ai francesi di trasformare il vertice del G20 in summit contro la Russia.

– La posizione cinese sul conflitto in Ucraina.

– La Cina convinta dalle dichiarazioni russe sulle armi nucleari. Gli Occidentali non le hanno lette.

– La setta Moon in Corea del Sud.

– L’amministrazione delle Nazioni Unite sostiene le migrazioni, illegali o illegali.

Inoltre il supplemento di documentazione, in questo numero dedicato ai lavori dei think tanks, propone link a oltre 70 rapporti in diverse lingue.