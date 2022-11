Wie jeden Freitag ist unser Newsletter "Voltaire, Internationale Nachrichten" erschienen. Während die großen Nachrichtenagenturen (AFP, AP, Reuters) Informationen auswählen, um die "westliche" Herrschaft über die anderen Nationen zu festigen, wählen wir andere Fakten aus, um zu zeigen, dass die Welt in Wirklichkeit bereits multipolar ist.

Wenn Sie andere Nachrichten haben möchten als in Ihren Zeitungen, d.h. die der großen Nachrichtenagenturen, abonnieren Sie unseren wöchentlichen Newsletter:

– Jahresabonnement: 150 €

– Monatsabonnement: 15 €

Inhalt der Nummer 15:

– Editorial: Erste ukrainisch-amerikanische Krise

– Joe Bidens zweitgrößter Spender verliert sein gesamtes Vermögen in weniger als drei Tagen.

– Android-Handys können Googles Ausspionieren entkommen, aber nicht dem des FBI.

– Die Evangelisch-methodistische Kirche spaltet sich über die Ordination schwuler Pastoren.

– Das Pentagon hofft, dass Starlink im Falle eines chinesischen Angriffs das GPS ersetzen könnte.

– Laut einem US-Bundesrichter ist es illegal, Einwanderer ohne Papiere zurückzuschicken. Dagegen setzt Texas den Habeas Corpus für illegale Einwanderer aus.

– Der Kongress beschließt, die gleichen sozialen Rechte für hetero- und homosexuelle Paare anzuerkennen.

– Lateinamerikanische Persönlichkeiten wollen UNASUR wiederbeleben.

– Bundeskanzler Scholz richtet Deutschland auf Asien aus, während Präsident Macron versucht, ihm dabei nachzulaufen.

– Der US-Friedensplan in der Ukraine.

– UN-Propaganda gegen Russland.

– Netanjahus Verbündete werden Israel von der Diaspora abschneiden.

– Jordanien bereitet sich auf die israelische Aggression gegen die Palästinenser vor.

– Die Hisbollah ist für Sleiman Franjieh.

– Russland bereitet die Schließung des Flüchtlingslagers Ar-Rukban vor.

– Die Emiratis halten den Druck der USA nicht länger aus und lassen es wissen.

– Moqtada el-Sadr zieht sich wieder von der Politik zurück.

– Irakisch-Kurdistan wird dem Zusammenstoß zwischen den Barzani und den Talabani nicht widerstehen können.

– Die Geständnisse der beiden französischen Spione, die das iranische Regime stürzen sollten.

– In der Türkei offenbart ein Anschlag die Widersprüche des Regimes.

– Indonesien verhindert, dass die Angelsachsen und die Franzosen den G20-Gipfel zu einem antirussischen Treffen machen.

– Chinas Position zum Konflikt in der Ukraine.

– China ist von russischen Äußerungen zu Atomwaffen überzeugt. Der Westen hat sie nicht gelesen.

– Die Moon-Sekte in Südkorea.

– Die UN-Verwaltung unterstützt legale oder illegale Migrationen.

Darüber hinaus bietet unsere dokumentarische Beilage, die diesmal der Arbeit von Think Tanks gewidmet ist, Links zu mehr als 70 Berichten in mehreren Sprachen.