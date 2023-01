In een verdere stap in de betrekkingen met Rusland heeft het Estse ministerie van Buitenlandse Zaken het ontslag van de Russische ambassadeur in Estland bevestigd, waarop het Russische ministerie heeft gereageerd door de Estse ambassadeur te gelasten Rusland vóór 7 februari te verlaten. Het verbreken van de diplomatieke betrekkingen, id.w.z. het ontslag van ambassadeurs en de sluiting van ambassades, zou de laatste stap zijn vóór oorlog.

Het is de laatste ronde van een conflict dat begon met de uitzetting van Russische diplomaten om het personeel van de Russische en Estse ambassades "op gelijke voet" te brengen (slechts 8 diplomaten en 15 gedetacheerde werknemers), in werkelijkheid een vergeldingsmaatregel na de Russische militaire interventie in Oekraïne. Vervolgens zette Rusland Estse diplomaten van de consulaten in Sint-Petersburg en Pskov uit, in "wederkerigheid" met de eerdere uitzettingen die het had ondergaan.

In december 2022 is de centrale bank van Estland, met goedkeuring van de Europese Centrale Bank, begonnen met de distributie aan het publiek van een herdenkingsmunt van 2 euro die zij in juli had geslagen. Op de keerzijde van de munt staat, als eerbetoon aan het onafhankelijke Oekraïne, een nazi-leus [1]. Immers op 30 juni 1941 riep de "integraal-nationalist" Stepan Bandera met steun van de nazi’s de onafhankelijkheid van Oekraïne uit [2].

Op 23 januari kondigde Tallinn de overdracht aan van 113 miljoen euro Estse militaire steun aan de Oekraïense strijdkrachten, waaronder "alle 155 mm FH-70 houwitsers", evenals 122 mm D-30 houwitsers, artilleriegranaten en Carl Gustaf M2 antitankgranaatwerpers.

Sinds 9 januari overweegt Estland zijn "exclusieve maritieme zone" uit te breiden door een "aangrenzende maritieme zone" te creëren waarin de kustwacht elk schip kan enteren. Gezien de engte van de Oostzee zou Tallinn zodoende in strijd met het internationale recht de in- en uitgang van de haven van Sint-Petersburg, de tweede grootste stad van Rusland, blokkeren.

In 1939 probeerde de Sovjet-Unie met Finland te onderhandelen over een manier om Leningrad (nu Sint-Petersburg) te beschermen tegen een nazi-invasie vanaf de eilanden in de Finse Golf, maar de Finnen begrepen de bezorgdheid van de Sovjet-Unie niet. Bij verrassing viel de USSR een deel van de Finse kust binnen ("Winteroorlog"), wat door het Westen werd gebruikt om het land uit te sluiten van de Volkenbond (de voorloper van de huidige VN).

In navolging van Estland heeft Litouwen aangekondigd de Russische ambassadeur uit te wijzen.