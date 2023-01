Das estnische Außenministerium ging in den Beziehungen zu Russland einen Schritt weiter und bestätigte die Entlassung des russischen Botschafters in seinem Land, worauf das russische Ministerium reagierte, indem es den estnischen Botschafter anwies, Russland spätestens am 7. Februar zu verlassen. Der Abbruch der diplomatischen Beziehungen, also die Schließung von Botschaften, wäre der letzte Schritt vor dem Kriegseintritt.

Dies ist die jüngste Runde eines Konflikts, der mit der Ausweisung russischer Diplomaten begann, um das Personal der russischen und estnischen Botschaften "gleichzustellen" (nur 8 Diplomaten und 15 entsandte Angestellte), in Wirklichkeit eine Vergeltungsmaßnahme nach der russischen Militärintervention in der Ukraine. Dann wies Russland estnische Diplomaten aus den Konsulaten in St. Petersburg und Pskow aus "Gegenseitigkeit" mit den Ausweisungen aus, die es erhalten hatte.

Im Dezember 2022 begann die estnische Zentralbank mit Zustimmung der Europäischen Zentralbank mit der Verteilung einer 2-Euro-Gedenkmünze, die sie im Juli geprägt hatte. Auf der Rückseite befindet sich in einer Hommage an die unabhängige Ukraine ein Nazi-Slogan [1]. Tatsächlich verkündete der "integrale Nationalist" Stepan Bandera am 30. Juni 1941 mit Unterstützung der Nazis die Unabhängigkeit der Ukraine [2].

Am 23. Januar kündigte Tallinn die Überweisung von 113 Millionen Euro estnischer Militärhilfe an die ukrainischen Streitkräfte an, darunter "alle FH-70 155-mm-Haubitzen" sowie 122-mm-D-30-Haubitzen, Artilleriegranaten und Carl Gustaf M2-Panzerabwehrgranatwerfer.

Seit dem 9. Januar denkt Estland, seine "ausschließliche See Zone" durch die Schaffung einer "zusammenhängenden See Zone" zu erweitern, in der seine Küstenwache jedes Schiff anhalten kann. Angesichts der Enge der Ostsee würde Tallinn daher unter Verletzung des Völkerrechts die Ein- und Ausfahrt des Hafens von St. Petersburg, der zweiten Stadt von Russland blockieren.

In 1939 versuchte die Sowjetunion, mit Finnland über einen Weg zu verhandeln, um Leningrad (heute St. Petersburg) mittels der Inseln des Finnischen Meerbusens vor einer Nazi-Invasion zu schützen, aber die Finnen wiesen die sowjetische Anfrage zurück. Tödlich bedroht, drang die UdSSR in einen Teil des finnischen Landes ein ("Winterkrieg" in Karelien, Isthmus von Ladoga), was vom Westen genutzt wurde, um die Sowjetunion aus dem Völkerbund (Vorläufer der heutigen UNO) auszuschließen.

Nach dem Beispiel Estlands kündigte Litauen die Ausweisung des russischen Botschafters an.