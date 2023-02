De voormalige sponsor van president Volodymyr Zelensky, de miljardair Ihor Kolomoysky (Privat-Holding) staat centraal in een onderzoek van de Oekraïense veiligheidsdiensten (SBU). Volgens de onderzoekers heeft hij 40 miljard hryvnias (ongeveer een miljard dollar) gestolen bij de nationalisatie van zijn koolwaterstofbedrijven Ukrnafta en Ukrtatnafta in november 2022.

In 2010 probeerde Ihor Kolomoysky de controle over de Europese Raad van Joodse Gemeenschappen over te nemen. Hij werd gedwongen af te treden na protest van Europese Joodse leiders die zijn maffia-achtige achtergrond veroordeelden. Na de staatsgreep van 2014 financierde hij gewapende "integraal-nationalistische" groepen, met name de bataljons Aidar, Donbass, Dnipro 1 en Dnepr 227. In de jaren 2020 was hij de belangrijkste sponsor van president Volodymyr Zelensky en zijn partij, People’s Servant. Hij was de eigenaar van Burisma Holding, het bedrijf waarvan de zoon van president Joe Bien, Hunter Biden, en de schoonzoon van voormalig minister van Buitenlandse Zaken John Kerry, Devon Archer, bestuurders werden [1].

Enkele maanden geleden kreeg hij ruzie met zijn protegé Volodymyr Zelensky, die naar verluidt zijn Oekraïense staatsburgerschap introk.