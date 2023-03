Negli ultimi mesi abbiamo costituito una rete internazionale di informatori per migliorare un notiziario settimanale, dedicato alla fine dell’egemonia occidentale e alla transizione a un mondo multipolare.

Uno strumento d’eccezione solitamente disponibile in abbonamento.

Sommario del n° 29

EDITORIALE

– La concezione cinese delle relazioni internazionali

AMERICHE

– Secondo Washington il nuovo emiro di Al Qaeda vive in Iran

– Seguito delle elezioni presidenziali Usa poco trasparenti del 2020

– Come possono gli Stati Uniti condannare Wagner?

– Joe Biden è in grado di fare il presidente

– Rinnovamento cristiano negli Usa

– La battaglia delle cucine a gas negli Stati Uniti

– Droga: il cartello di Sinaloa s’insedia in Arizona

– Inchieste parlamentari sul ritiro dall’Afghanistan

– Inchiesta parlamentare sulla famiglia Biden

– Manifestazione a Washington contro la guerra in Ucraina

– Incontro Blinken-Wang

– Gli Usa devono riconsiderare l’uso dello spazio

– Parlamentari Usa contro la politica di Benjamin Netanyahu

– L’amministrazione Biden alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco

– Il presidente ecuadoregno accusato di essere legato ai cartelli

– In Colombia riprende la guerra civile

– Séguito del colpo di Stato contro il presidente peruviano Pedro Castillo

EUROPA

– Papa Francesco riprende in mano la questione degli integralisti

– Stay-behind: indagato l’ex ministro della Difesa danese

– La Cechia fornisce l’esercito ucraino

– L’Ungheria riorganizza le forze armate

– Drastico rialzo delle richieste di asilo in Unione Europea

– La Norvegia s’infogna nella guerra

– L’Occidente a corto di munizioni

– Il presidente Zelenski parla di sconfitta in Donbass

– Intervento cinese alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco

– Provvedimento conservativo nel conflitto Azerbaijan-Armenia

– Notizie di Evgenij Prigozhin

– Le rivelazioni di Vladislav Surkov

– La Russia riconsidera la partecipazione al Trattato di disarmo New Start

AFRICA

– Possibile soluzione in Libia

– La giustizia tunisina pronta a incolpare Rachid Ghannoushi

– La mediazione per la pace in Ucraina della Fondazione Brazzaville

– Il Mali reagisce alle accuse di Charles Michel

– Il Burkina Faso contro il terrorismo

– L’Unione Africana espelle l’ambasciatore di Israele

ASIA

– Gli ex alleati manifestano contro la nuova politica di Benjamin Netanyahu

– Documenti di Pfizer sugli impegni del governo israeliano

– Israele attacca Nablus

– Benjamin Netanyahu pronto a bombardare l’Iran

– Washington pronta a condannare Netanyahu per salvare la «soluzione a due Stati»

– Parlamentari libanesi a Damasco

– Polemica Nasrallah-Netanyahu

– Bombardamento israeliano a Damasco

– Bashar al-Assad a Oman

– Interrogativo sul terremoto in Turchia e Siria

– Precisazioni dell’Agenzia Spaziale turca sul terremoto

– L’Arabia Saudita allude a una futura normalizzazione con la Siria

– Verso la soppressione del Kurdistan Iracheno?

– La Cambogia recupera i gioielli rubati da Douglas Latchford

– Rischio di carestia in Corea del Nord

– Ripresa dei negoziati diretti fra Cina e Giappone

– La Cina padroneggia esoreattori

Questa settimana il supplemento di documentazione presenta le uscite in libreria di saggi di scienze politiche.

Se vi abbonate, ogni venerdì riceverete per mail l’ultima edizione. È quindi troppo tardi per ricevere il n° 29. Per una ragione sconosciuta alcuni programmi di posta elettronica classificano le nostre mail “spam”. Se non avete ricevuto il bollettino verificate nella casella “spam” oppure modificate i filtri antispam del vostro programma di posta elettronica.