Contenido del nº 29:

– Editorial : La visión china de las relaciones internacionales

AMÉRICA

– Washington afirma que el nuevo emir de al-Qaeda vive en Irán

– Más sobre la opacidad de la elección presidencial estadounidense de 2020

– ¿Cómo puede Estados Unidos condenar al grupo Wagner ?

– Joe Biden está apto para ser presidente, según el médico de la Casa Blanca

– Renovación del cristianismo en Estados Unidos

– La administración Biden sigue enredada en la batalla… sobre la cocinas de gas

– El cártel de Sinaloa se instala en Arizona

– La Cámara de Representantes abre investigaciones sobre la retirada de Afganistán

– Investigación parlamentaria sobre la familia Biden

– Manifestación en Washington contra la guerra en Ucrania

– Encuentro en Munich entre el secretario de Estado Blinken y el ministro Wang

– Estados Unidos tendrá que revisar su uso del espacio con fines militares

– Congresistas estadounidenses rechazan la política del gobierno Netanyahu

– La administración Biden en la Conferencia de Seguridad de Munich

– Acusan al presidente de Ecuador de tener vínculos con los cárteles de la droga

– Posible regreso a la guerra civil en Colombia

– Seguimiento al derrocamiento del presidente de Perú Pedro Castillo

EUROPA

– El papa Francisco retoma la cuestión de los integristas

– Stay-behind : Abren procedimiento legal contra el ex ministro de Defensa de Dinamarca

– Chequia, proveedor del ejército ucraniano

– Hungría reorganiza sus fuerzas armadas

– Se disparan los pedidos de asilo en la Unión Europea

– Noruega se hunde en la guerra

– Occidente se queda sin municiones

– El presidente Zelenski comienza a reconocer la derrota en el Donbass

– La posición de China en la Conferencia de Seguridad de Munich

– En espera de la decisión final sobre el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia

– Declaraciones de Evgueni Prigoyin

– Revelaciones de Vladislav Surkov

– Rusia revisa su participación en el tratado New Start

ÁFRICA

– Posible solución en Libia

– Túnez : Probable inculpación de Rached Ghannouchi

– La Fundación Brazaville actúa como mediador entre Rusia y Ucrania

– Reacción de Mali antes las acusaciones del presidente del Consejo Europeo

– Burkina Faso enfrenta el terrorismo

– La Unión Africana expulsa de su sede a la embajadora de Israel

ASIA

– Ex aliados de Benyamin Netanyahu rechazan su nueva política

– Documentos de Pfizer sobre los compromisos del gobierno israelí

– Ataque israelí contra Naplusa

– Benyamin Netanyahu dice estar dispuesto a bombardear Irán

– Dispuesto Washington a condenar a Netanyahu para salvar la “solución de los dos Estados”

– Diputados libaneses viajan a Siria

– Polémica entre Nasrallah y Netanyahu

– Bombardeo israelí contra la capital siria

– Bachar al-Assad viaja a Omán

– Interrogante sobre el terremoto que afectó Turquía y Siria

– Aclaración de la Agencia Espacial Turca sobre el terremoto

– Arabia Saudite menciona una próxima normalización de sus relaciones con Siria

– ¿Hacia una supresión del Kurdistán iraquí ?

– Camboya recupera las joyas robadas por el coleccionista Douglas Latchford

– Riesgo de hambruna en Corea del Norte

– China y Japón reanudan las conversaciones directas

– China controla la tecnología de los motores aerobios