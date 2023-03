De afgelopen maanden hebben we een internationaal netwerk van informatiebronnen opgezet om een wekelijkse nieuwsbrief over het einde van de westerse hegemonie en de overgang naar een multipolaire wereld uit te brengen en te verbeteren.

Inhoud van nr. 29 :

• Redactioneel: China’s benadering van internationale betrekkingen

AMERIKA’S

• Washington zegt dat de nieuwe emir van al-Qaeda in Iran woont

• Voortzetting van de ondoorzichtige Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020

• Hoe kunnen de VS Wagner veroordelen?

• Joe Biden is geschikt als president

• Christelijke opleving in de VS

• De Amerikaanse strijd over gasfornuizen

• Sinaloa-kartel vestigt zich in Arizona

• Parlementair onderzoek naar terugtrekking uit Afghanistan

• Parlementair onderzoek naar de familie Biden

• Demonstratie in Washington tegen de oorlog in Oekraïne

• Vergadering Blinken-Wang

• VS moeten hun militair gebruik van de ruimte heroverwegen

• Amerikaanse parlementsleden tegen het beleid van Benjamin Netanyahu

• De regering Biden op veiligheidsconferentie in München

• Ecuadoraanse president beschuldigd van banden met kartels

• Hervatting burgeroorlog in Colombia

• Coup tegen Peruaanse president Pedro Castillo gaat door

EUROPA

• Paus Franciscus pakt de kwestie van de fundamentalisten aan

• Stay-behind: voormalig Deens minister van Defensie in onderzoek

• Tsjechië bevoorraadt het Oekraïense leger

• Hongarije reorganiseert zijn leger

• Drastische toename asielaanvragen in de Europese Unie

• Noorwegen zakt weg in oorlog

• Het Westen raakt door zijn munitie heen

• President Zelensky spreekt over de mogelijke nederlaag in Donbass

• Chinese interventie op de veiligheidsconferentie van München

• Voorlopige maatregel in conflict Azerbeidzjan-Armenië

• Nieuws van Jevgeni Prigozjin

• Onthullingen van Vladislav Surkov

• Rusland heroverweegt deelname aan ontwapeningsverdrag New Start

AFRIKA

• Mogelijke oplossing in Libië

• Tunesische justitie klaar om Rached Ghannouchi aan te klagen

• Vredesbemiddeling van de Stichting van Brazzaville in Oekraïne

• Mali reageert op beschuldigingen Charles Michel

• Burkina Faso tegen terrorisme

• Afrikaanse Unie zet Israëlische ambassadeur uit

AZIË

• Benjamin Netanyahu’s voormalige bondgenoten protesteren tegen zijn nieuwe beleid

• Pfizer documenten over toezeggingen Israëlische regering

• Israël valt Nablus aan

• Benjamin Netanyahu klaar om Iran te bombarderen

• Washington bereid Netanyahu te veroordelen om de "tweestatenoplossing" te redden

• Libanese parlementsleden in Damascus

• Nasrallah-Netanyahu controverse

• Israëlische bombardementen in Damascus

• Bashar al-Assad in Oman

• Vragen bij de aardbeving in Turkije en Syrië

• Update van het Turkse Ruimteagentschap over de aardbeving

• Saudi-Arabië praat over toekomstige normalisatie met Syrië

• Op weg naar het einde van Iraaks Koerdistan?

• Cambodja krijgt door Douglas Latchford gestolen juwelen terug

• Gevaar van hongersnood in Noord-Korea

• China en Japan hervatten rechtstreekse gesprekken

• China beheerst aerobic motoren

Daarnaast worden in de bijlage van deze week de nieuwste politiek-wetenschappelijke boeken in de boekhandel belicht.

