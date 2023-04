De wereld verandert. De dingen gaan snel. De oude wereld is al dood, terwijl een nieuwe wereld vorm krijgt.

87% van de wereldbevolking deelt de westerse visie op de oorlog in Oekraïne niet. Hun regeringen zien dat de Verenigde Staten slechts papieren tijgers zijn. Ze weigeren nu te gehoorzamen aan de dictaten van de G7.

U weet dit misschien niet, en dat is normaal: de westerse nieuwsagentschappen brengen dit nieuws niet. Ze verbergen het debacle voor u. Daarom hebben wij correspondenten verzameld op vijf continenten en publiceren wij wekelijks een nieuwsbrief om u toegang te geven tot het werk van een persagentschap. U vindt er gecontextualiseerde nieuwsberichten. Feiten, gerapporteerd zonder vooringenomenheid, geplaatst in de geschiedenis.

Deze schat aan informatie is alleen toegankelijk via een abonnement:

– jaarabonnement: 150 euro

– maandelijks abonnement: 15 euro

Inhoud van nr. 34 :

EDITORIAL

• Aanval op illegale Amerikaanse militaire installaties in Syrië

AMERIKA’S

• Het oorlogsdoel van de VS in Oekraïne

• Mislukte test van hypersonisch wapen van de VS

• Generaal Glen VanHerck zegt dat de VS binnenkort belegerd zullen worden

• Wat ziet Trump als de grootste bedreiging voor de VS?

• Joe Biden verbiedt bepaalde spionagesoftware

• Het parlementaire onderzoek naar corruptie Biden gaat door

• Twee visies op vrije meningsuiting in de VS

• Een onderzoek naar Amerikaanse hulp aan Oekraïne in twijfel getrokken

• Perceptie van het belang van Oekraïne voor de Amerikanen

• Fox News terug naar het Trumpisme

• Alexandria Ocasio-Cortez en TikTok

• Ontvangt Kevin McCarthy de president van Taiwan?

• Tegenslagen in de wervingscampagne van het Amerikaanse leger

• Prestatie en project van de Salvadoraanse president

• China-Brazilië handel schakelt over op yuan en real

EUROPA

• Schuld van niet-financiële bedrijven

• Prins Harry vs Daily Mail

• Nieuwe Schotse eerste minister

• Heilige Stoel breidt verantwoordelijkheid voor aangifte van zedendelinquenten uit

• Raad van Europa bezorgd over Frans optreden tegen protesten

• Politieprotest vervangt pensioenhervorming in Franse pers

• Bezoek van Karel III aan Frankrijk uitgesteld

• Frankrijk neemt "Global Gateway" van de Europese Unie over

• Wereldbank steunt pensioenhervorming van president Macron

• Doorzoeking van vijf Franse banken

• Frankrijk erkent de Holodomor

• TotalEnergie koopt gas uit de Emiraten in yuan

• Consumentenmaatregelen in Portugal

• Megastaking in Duitsland

• Rusland waarschuwt Zweden

• Hongarije zal Vladimir Poetin niet aanhouden

• Hongarije vijandig tegenover Zweeds NAVO-lidmaatschap

• Servië vergeet illegale NAVO-bombardementen niet

• President Volodymyr Zelensky op de rand van een zenuwinzinking

• Oekraïne zet geestelijken die trouw zijn aan het patriarchaat van Moskou het land uit

• Oekraïense geheime eenheid wil Russische soldaten schaden

• Rusland test zijn arsenaal

• Russische kernraketten in Wit-Rusland

AFRIKA

• Visserijonderhandelingen EU-Marokko

• Marokko en Indiase en Chinese investeerders

• Hervorming van het Soedanese leger

• Vergadering van de legers van de twee Libië’s

• Burkina Faso geschokt door interview France 24 met terroristenleider

• De terugkeer van Jean-Pierre Bemba

• Zuid-Afrika en het Internationaal Strafhof

ASIA

• Israëlische NGO’s beschuldigen hun land van marteling

• Knesset beschermt Benjamin Netanyahu

• Benjamin Netanyahu ontslaat zijn minister van Defensie

• Aankomend herstel van Saoedisch-Syrische diplomatieke betrekkingen

• Barbara Leaf spreekt over de volledige ineenstorting van Libanon

• Iran verandert zijn economische strategie in Syrië

• Iraans-Jordaanse onderhandelingen

• Turkije gelast te stoppen met export van door Koerdische regionale regering uit Irak gestolen olie

• De voorzitter van de SNB treedt af

• Saudi-Arabië treedt toe tot de SCO

• Turkije geschokt door ontvangst terroristen in Franse Senaat

• Klacht bij het ICC over de aardbeving in Turkije en Syrië

• Myanmar ontbindt de partij van Aung San Suu Kyi

• Zuid-Korea geschokt door Japanse schoolboeken

• Arsenaal van Noord-Korea

• Filippijnen treden toe tot regionaal alomvattend economisch partnerschap

• De low-key reis van een ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken naar China

• China’s onzichtbare onderwaterleger?

• BYD ligt voor op Tesla

• Europese leiders massaal naar China

• Voormalig president van Taiwan steunt eenwording van de twee China’s

• Forum van Boao voor Azië 2023

• Eerste top China-Centraal-Azië bijeen

• China helpt arme landen

• Japanse reactie op beleid premier

• VS waarschuwt de Japanners