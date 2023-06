Laut CNN wurden in der ersten Woche der Gegenoffensive mindestens 16 der 60 Bradley-Schützenpanzer in der Ukraine zerstört [1].

Kiew hält ein striktes Embargo für Informationen über seine Gegenoffensive aufrecht. Es beanspruchte höchstens die Eroberung der Dörfer Neskuchne, Blagodatné, Storojeve und Makarivka, die alle zusammenhängend und am selben Fluss in der Oblast Donezk liegen. In keinem Fall haben die ukrainischen Streitkräfte die russischen Verteidigungslinien durchbrochen, die in diesem Gebiet etwa zehn Kilometer innerhalb des von Moskau befreiten Teils beginnen.