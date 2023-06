Foto: De voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, ontvangt de Wit-Russische "president" in ballingschap, Sviatlana Tsikhanouskaya.

De Europese Unie heeft een contactgroep opgericht met de Wit-Russische oppositie die door Washington is uitgekozen.

Josep Borrell, de Hoge Vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, zat de bijeenkomst voor in aanwezigheid van Sviatlana Tsikhanouskaya, een voormalige afgewezen kandidaat voor het presidentschap van Wit-Rusland, die nu in ballingschap leeft in Litouwen.

Aan het begin van de Russische speciale militaire operatie kondigde Sviatlana Tsikhanouskaya de oprichting van een "Wit-Russische regering in ballingschap" aan. Ze heeft zichzelf zojuist tot staatshoofd uitgeroepen.

Tijdens de opstand van Jevgeni Prigogin riepen de Oekraïense autoriteiten op tot de omverwerping van de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko. Kiev heeft al een troepenmacht van ongeveer duizend Wit-Russen, het Kastous-Kalinowski Bataljon.

Voorzichtigheidshalve heeft Josep Borrell noch dit leger noch deze regering in ballingschap erkend, maar heeft hij het aangewezen als vertegenwoordiger van "democratische krachten en het maatschappelijk middenveld".