Nel sommario di questa settimana:

EDITORIALE

• La missione diplomatica della Santa Sede

AMERICHE

• Sul piano spaziale le forze armate statunitensi nettamente superate da quelle cinesi

• Presentato al Consiglio di Sicurezza l’audit sulle spese per gli armamenti Usa all’Ucraina realizzato da The Grayzone

• La Corte suprema degli Stati Uniti smonta le politiche progressiste

• Il giudice Terry Doughty vieta al governo federale di chiedere ai social network di censurare discussioni e opinioni

• Joe Biden e il siluramento del procuratore generale dell’Ucraina

• «Farla pagare a Putin»

• La Russia pronta a liberare la spia Usa infiltrata in Wagner

• Al dipartimento di Stato Robert Malley collocato in aspettativa

• La Bolivia recupera il ritardo nello sfruttamento del litio

• La giustizia britannica conferma il blocco dell’oro del Venezuela

EUROPA

• La giustizia britannica si oppone alla legge sul trasferimento degli immigrati illegali

• L’arcipelago delle Orcadi potrebbe chiedere di far parte della Norvegia

• Rivolte in Francia

• Emmanuel Macron rinvia la visita in Germania

• Confermata la revoca dell’immunità parlamentare per gli indipendentisti catalani

• Giorgia Meloni ritiene che la Francia sfrutti l’Africa

• Come la Germania vede l’Europa della Difesa

• Apertura di un organismo d’inchiesta sui crimini russi in Ucraina

• In Svezia autodafé del Corano

• La Svezia ha contrastato la diffusione di informazioni sui nazionalisti integralisti ucraini

• Viktor Orban ritiene fallito il progetto di Unione Europea

• La Spagna presiede per sei mesi il Consiglio europeo

• Il PPE chiede una sospensione nell’attuazione del Patto verde della UE

• La Commissione europea sovvenzionerà al 20% tutti i bandi di Difesa europei

• L’UE vuole confiscare i beni russi sequestrati

• L’Ucraina tenta di proteggere Mikhail Saakashvili

• Tentativo di uccisione del governatore di Crimea

• Michael McFaul mostra come privare la Russia dei missili

• Pestaggio di una giornalista che segue il processo agli oppositori di Ramzan Kadyrov

AFRICA

• Ripristino delle relazioni diplomatiche tra Egitto e Turchia

• Confusione in Senegal

• L’Onu non potrà ritirarsi dal Mali in sei mesi

ASIA

• Benjamin Netanyahu modifica la proposta di riforma della giustizia

• Dimissioni del comandante della polizia di Tel Aviv

• La Knesset autorizza la detenzione di minori da 12 a 14 anni

• Spedizione punitiva di Israele in Cisgiordania

• Australia, Canada e Regno Unito condannano la politica di Israele

• L’Onu allarmato per i «siriani scomparsi»

• Riduzione della produzione e dell’esportazione di petrolio

• Il Qatar tortura un lobbysta franco-algerino

• La Turchia sostiene con discrezione la Russia

• Disney celebra il centenario della Repubblica di Turchia

• Personalità politiche di livello mondiale continuano a sostenere i Mujahiddin del Popolo

• L’AIEA si impegna per Fukushima

• Vertice Giappone-Corea del Sud

• Escalation Stati Uniti-Cina

ORGANIZZAZIONI INTERGOVERNATIVE

• Vanessa Kerry nominata commissaria speciale dell’OMS per il cambiamento climatico e la sanità

• Prolungata la permanenza di Jens Stoltenberg alla segreteria generale della Nato

• L’Iran membro a pieno titolo dell’OCS

• La Turchia presiederà la BSEC per sei mesi