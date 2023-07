De oude wereld is al dood, terwijl een nieuwe wereld wordt georganiseerd. Om te begrijpen wat er internationaal gebeurt, heb je verschillende bronnen nodig. Je kunt je niet tevreden stellen met de drie grote conformistische nieuwsagentschappen AFP, AP en Reuters. Je moet verschillende geluiden horen. De confrontatie aangaan met tegenstrijdige argumenten.

In het nummer van deze week

EDITORIAAL

• De vredesbemiddeling van het Vaticaan

AMERIKA’S

• Het Amerikaanse leger is in de ruimte duidelijk in de minderheid ten opzichte van het Chinese leger

• The Grayzone’s onderziek van Amerikaanse wapenuitgaven in Oekraïne gepresenteerd aan de Veiligheidsraad

• Hooggerechtshof VS breekt progressief beleid af

• Rechter Terry Doughty verbiedt de federale overheid om sociale netwerken te vragen argumenten of meningen te censureren

• Joe Biden en het ontslag van de procureur-generaal van Oekraïne

• "Laat Poetin betalen

• Rusland bereid VS-spion vrij te laten die infiltreerde in Wagner

• Robert Malley ontslagen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken

• Bolivia’s inhaalslag lithiumwinning

• Britse justitie blijft goud van Venezuela blokkeren

EUROPA

• De Britse justitie verzet zich tegen de wet op de uitzetting van illegale immigranten

• De Orkney-archipel overweegt een aanvraag in te dienen om onderdeel te worden van Noorwegen

• Rellen in Frankrijk

• Emmanuel Macron stelt zijn reis naar Duitsland uit

• Opheffing parlementaire immuniteit Catalaanse onafhankelijkheidsstrijders bevestigd

• Giorgia Meloni vindt dat Frankrijk Afrika uitbuit

• De Duitse visie op Europese defensie

• Een bureau wordt geopend om Russische misdaden in Oekraïne te onderzoeken

• Coran auto-da-fé in Zweden

• Zweden bestrijdt de verspreiding van informatie over Oekraïense fundamentalistische nationalisten

• Viktor Orban constateert het falen van het project van de Europese Unie

• Spanje zit de Europese Raad zes maanden voor

• De EVP roept op tot een pauze in het Groene Pact van de EU

• De Europese Commissie gaat alle defensieaanbestedingen in Europa met 20% subsidiëren.

• De EU wil in beslag genomen Russische activa in beslag nemen

• Oekraïne probeert Mikheïl Saakachvili te beschermen

• Poging tot moord op gouverneur van de Krim

• Michel McFaul laat zien hoe je Rusland zijn raketten kunt ontnemen

• Mishandeling van een journalist na het proces tegen tegenstanders van Ramzan Kadyrov

AFRIKA

• Herstel van diplomatieke betrekkingen tussen Egypte en Turkije

• Verwarring in Senegal

• VN kan zich niet in zes maanden terugtrekken uit Mali

AZIË

• Benjamin Netanyahu wijzigt zijn hervormingsproject voor justitie

• Politiecommandant Tel Aviv neemt ontslag

• De Knesset staat de opsluiting van minderjarigen van 12 tot 14 jaar toe

• Israël start een strafexpeditie op de Westelijke Jordaanoever

• Australië, Canada en het Verenigd Koninkrijk veroordelen het beleid van Israël

• De VN spreekt hun bezorgdheid uit over de "verdwenen Syriërs

• Daling van de olieproductie en -export

• Qatar martelt een Frans-Algerijnse lobbyist

• Türkiye steunt Rusland discreet

• Disney viert het honderdjarig bestaan van de Turkse Republiek

• De Mujahedin van het Volk worden nog steeds gesteund door wereldpolitici

• De IAEA neemt het op voor Fukushima

• Top Japan-Zuid-Korea

• Escalatie VS-China

INTERGOUVERNEMENTELE ORGANISATIES

• Vanessa Kerry benoemd tot "speciale commissaris voor klimaatverandering en gezondheid" van de WHO

• Jens Stoltenberg herbenoemd als secretaris-generaal van de NAVO

• Iran wordt volwaardig lid van de SCO

• Turkije zes maanden voorzitter BSEC