Генеральная Ассамблея,

руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций,

ссылаясь на свои резолюции по вопросу о Палестине,

ссылаясь также на все соответствующие резолюции Совета Безопасности,

принимая к сведению письмо Генерального секретаря от 6 декабря 2023 года на имя Председателя Совета Безопасности, направленное на основании статьи 99 Устава Организации Объединенных Наций ,

принимая к сведению также письмо Генерального комиссара Ближневосточно-го агентства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ от 7 декабря 2023 года на имя Председателя Генеральной Ассам-блеи,

выражая серьезную обеспокоенность катастрофической гуманитарной ситуацией в секторе Газа и страданиями палестинского гражданского населения и подчеркивая, что в соответствии с нормами международного гуманитарного права должна обеспе-чиваться защита палестинского и израильского гражданского населения,

1. требует немедленно прекратить огонь по гуманитарным соображениям;

2. вновь требует, чтобы все стороны выполняли свои обязанности по меж-дународному праву, включая международное гуманитарное право, в особенности в от-ношении защиты гражданских лиц;

3. требует незамедлительно и без каких-либо условий освободить всех за-ложников, а также обеспечить гуманитарный доступ;

4. постановляет объявить перерыв в работе десятой чрезвычайной специ-альной сессии и уполномочить Председателя последней сессии Генеральной Ассам-блеи возобновить специальную сессию по требованию государств-членов.