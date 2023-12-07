Генеральная Ассамблея,
руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций,
ссылаясь на свои резолюции по вопросу о Палестине,
ссылаясь также на все соответствующие резолюции Совета Безопасности,
принимая к сведению письмо Генерального секретаря от 6 декабря 2023 года на имя Председателя Совета Безопасности, направленное на основании статьи 99 Устава Организации Объединенных Наций ,
принимая к сведению также письмо Генерального комиссара Ближневосточно-го агентства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ от 7 декабря 2023 года на имя Председателя Генеральной Ассам-блеи,
выражая серьезную обеспокоенность катастрофической гуманитарной ситуацией в секторе Газа и страданиями палестинского гражданского населения и подчеркивая, что в соответствии с нормами международного гуманитарного права должна обеспе-чиваться защита палестинского и израильского гражданского населения,
1. требует немедленно прекратить огонь по гуманитарным соображениям;
2. вновь требует, чтобы все стороны выполняли свои обязанности по меж-дународному праву, включая международное гуманитарное право, в особенности в от-ношении защиты гражданских лиц;
3. требует незамедлительно и без каких-либо условий освободить всех за-ложников, а также обеспечить гуманитарный доступ;
4. постановляет объявить перерыв в работе десятой чрезвычайной специ-альной сессии и уполномочить Председателя последней сессии Генеральной Ассам-блеи возобновить специальную сессию по требованию государств-членов.
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