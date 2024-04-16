Ряд коллег из крупных СМИ начали полемику по поводу выдержки из лекции, которую я прочитал в Кольмаре в прошлом месяце [1]. Они оспаривают мои утверждения о личной ответственности бывшего канцлера Ангелы Меркель и бывшего президента Франсуа Олланда за нынешнюю войну на Украине.

Вот подробно изложенные факты, которые они отрицают.

Преступления против мира и безопасности человечества

28 декабря 2022 года президент Олланд дал в Париже интервью Тео Прувосту из киевской Independent [2] , которые мои оппоненты спутали со видео пранкеров Вована и Лексуса, которые тоже взяли у него интервью [3]. В нём он заявляет о своём согласии с тем, что было высказано несколькими днями ранее бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель в газете Zeit [4]. По её словам, она подписала Минские соглашения не для того, чтобы защитить жителей Донбасса и положить конец войне, которую ведут против них киевские власти, а чтобы дать им время довооружиться. Франсуа Олланд прямо признает: «Да, Ангела Меркель права в этом вопросе. Минские соглашения на некоторое время остановили российское наступление. Это было очень важно, было важно предоставить Западу передышку, чтобы предотвратить любую новую попытку России».

Под «российской попыткой» он подразумевает не отправку Москвой российских войск, а частную инициативу миллиардера Константина Малофеева по отправке казаков на помощь жителям Донбасса, как он делал это для боснийских сербов.

Заявления Ангелы Меркель и Франсуа Олланда подтвердил генеральный секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины Алексей Данилов, который подал в отставку три недели назад после оскорблений в адрес китайского спецпредставителя [5].

Переговоры по Минским соглашениям проходили в два этапа:

• Первый протокол был подписан 5 сентября 2014 года Украиной, Россией и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Он также был согласован с губернаторами Донецкой и Луганской областей. В то время эти области, хотя и называли себя республиками подобно бывшим советским регионам, не стремились к независимости. Протокол предусматривал прекращение огня, освобождение заложников, вывод войск с обеих сторон, включая казаков Константина Малофеева, и всеобщую амнистию. Он также предусматривал децентрализацию власти, местные выборы и национальный диалог.

Однако ничего существенного не произошло, если не считать ухода казаков Константина Малофеева по настоянию президента России Владимира Путина, которому не понравилось, что современный олигарх ведет себя как царский князь.

• Второй протокол был подписан спустя полгода, 11 февраля 2015 года. Переговоры проходили под эгидой ОБСЕ, снова между Киевом, Донецком и Луганском. На этот раз Германия, Франция и Россия выступили в качестве гарантов (Нормандский формат).

Второй протокол содержал примерно те же положения, что и первый, но был более подробным. Прежде всего, в нём говорилось, что децентрализация, которая не была проведена в соответствии с договоренностями, должна быть достигнута путем конституционной реформы.

Россия опасалась, что второй протокол будет действовать не в большей степени, чем первый. Позднее это подтвердил кремлёвский «серый кардинал» Владислав Сурков, тогда как по утверждению газеты Le Figaro Россия, якобы, вовсе не собиралась его применять [6]. Но именно Москва [7], а не Берлин или Париж, представила протокол на утверждение в Совет Безопасности.

На пути к Нюрнбергскому процессу-2

В ответ на высказывания канцлера Меркель и президента Олланда председатель Государственной думы (нижней палаты парламента) Вячеслав Володин выступил с заявлением, в котором выразил свое возмущение этими заявлениями. Затем, после новогодних праздников, он опубликовал свои комментарии в Telegram-канале [8]. После этого появились две заметки - от агентства ТАСС [9] и агентства Риа-Новости [10], которые мои оппоненты игнорируют.

В качестве председателя Государственной Думы он начал с цитаты президента Владимира Путина: «Если драка неизбежна, бить надо первым». Затем он заявил: «Признания представителей Украины, Германии и Франции о подготовке Киева к конфликту с Россией должны быть использованы как доказательная база для международного военного трибунала. Эти руководители замышляли начать мировой конфликт с предсказуемыми последствиями и заслуживают наказания за свои преступления».

Называя заявления Ангелы Меркель, Франсуа Олланда и Алексея Данилова доказательной базой преступлений, он имеет в виду «преступления против мира и безопасности человечества», предусмотренные Нюрнбергским международным военным трибуналом. Согласно этому органу, признанному всеми государствами-членами Организации Объединенных Наций, это самые серьезные преступления, даже более серьезные, чем «преступления против человечности». Поэтому на них не распространяется срок давности.

На Ангелу Меркель, Франсуа Олланда и Алексея Данилова ещё не выдан ордер на арест, но сигнал уже подан. На данный момент не существует инстанции, способной судить их за эти преступления. Именно поэтому председатель Госдумы Вячеслав Володин упомянул о «международном военном трибунале» (аналог Нюрнбергского трибунала). После окончания войны на Украине этот трибунал предстоит создать.

Нет сомнений, что если к тому времени с Францией, Германией и Украиной не будет достигнуто согласия, Ангеле Меркель, Франсуа Олланду и Алексею Данилову придётся ответить за преступления «против мира».

Остается только сожалеть о том, что мои оппоненты не нашли вышеупомянутых документов. На самом деле это не должно нас удивлять: их интересуют только англосаксонские или европейские информационные агентства, которые отказываются принимать во внимание российскую точку зрения. Они принимают официальный нарратив за чистую монету и не занимаются его перепроверкой.

Почему Минские соглашения не были реализованы

Как было упомянуто выше, Россия представила второй протокол Совету Безопасности 17 февраля 2015 года. Он являлся ответом на резолюцию 2202. В приложении Москва представила текст протокола и заявление четырех глав государств, принявших его: Владимира Путина (Россия), Петра Порошенко (Украина), Франсуа Олланда (Франция) и Ангелы Меркель (Германия). В ходе дебатов постоянный представитель Украины в Нью-Йорке выразил удовлетворение неизменной поддержкой ООН.

Попутно отметим, что постоянный представитель Китая четко обозначил позицию, которой он придерживается и сегодня: мир может быть прочным только в том случае, если будут учитываться интересы всех сторон.

Второе Минское соглашение также не было выполнено. На Донбассе периодически происходили столкновения, в которых каждая сторона обвиняла другую. При этом Киев хотел, чтобы амнистия была объявлена после местных выборов, а лидеры донбасских областей - до них. Тогда они смогли бы принять участие в выборах и, вероятно, победить. Конституционные поправки действительно были поставлены на голосование 31 августа 2015 года в Верховной Раде в присутствии... спецпредставителя США, штрауссианки Виктории Нуланд, которая организовала государственный переворот 2014 года (известный как Евромайдан). Члены националистической партии «Свобода» попытались заблокировать голосование и вторглись на трибуну с криками «Позор!» и «Измена!». [11]. Тем временем возле здания Верховной Рады начались столкновения между полицией и ополченцами интегральных националистов, в результате которых 4 человека погибли и 122 получили ранения. В итоге, в Раде не удалось добиться необходимого количества голосов, и конституционная реформа не была принята.

Эти мятежи стали самыми крупными с момента свержения законно избранного президента Виктора Януковича интегральными националистами «Свободы», которых поддерживала Виктория Нуланд. Президент Пётр Порошенко осудил их, но ему не дали сказать это дважды. Было ясно, что если он будет упорствовать в желании выполнить Минские соглашения, его тоже свергнут.

Мужественный, но не решительный, он неожиданно отверг второй Минский протокол. Он заявил, что подпись бывшего президента Леонида Кучмы с украинской стороны ничтожна, поскольку он не был уполномочен Верховной Радой. Конечно, это так, но Петр Порошенко присутствовал на переговорах в качестве исполняющего обязанности президента Украины, не высказал никаких возражений ни при подписании соглашений, ни при их ратификации Советом безопасности и подписал совместную декларацию, в которой обязался их выполнять. И теперь он, так же как президент Франсуа Олланд и канцлер Ангела Меркель, может быть обвинён в непорядочности.

Президент Петр Порошенко сразу после этого поручил ополченцам «Свободы» оказывать давление на жителей Донбасса. Это известное своей жестокостью подразделение «Азов» «белого фюрера» Андрея Билецкого. В течение семи лет 80 000 боевиков сражались друг против друга. Киевские вояки уничтожили на Донбассе от 17 000 до 21 000 человек из числа собственного населения. Порошенко установил в стране апартеид - двухуровневое гражданство: русскоязычные жители Донбасса были лишены доступа к мерам социальной поддержки. Ни русскоязычных школ, ни пенсий им не положено.

Совет Безопасности ООН не стал вмешиваться, ограничившись заявлением председательствующего от 6 июня 2018 года [12]. Придя к власти, президент Владимир Зеленский попытался восстановить связь между двумя сторонами, организовав встречу в Нормандском формате, но безрезультатно.

Ответственность по защите жителей Донбасса

2 ноября 2021 года президент назначил Дмитрия Яроша, ведущую фигуру интегральных националистов и давнего агента ЦРУ [13], советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного. Последний в кратчайшие сроки разработал план наступления на Донбасс [14], которое должно было начаться 9 марта 2022 года.

Однако 21 февраля во время импровизированной церемонии в Кремле Москва неожиданно для всех признала Донецкую и Луганскую Народные Республики в качестве независимых государств. На следующий день она начала «специальную военную операцию». Российские войска сосредоточились на собственной границе и на границе с Белоруссией, чтобы не допустить возможной перегруппировки украинских сил в Донбассе. Они разбили киевский военный аэропорт, но не пытались взять столицу. В течение нескольких недель была освобождена большая часть Донбасса.

На протяжении нескольких месяцев Россия старалась не произносить слово «война». Она заявляла, что вмешивается исключительно для того, чтобы положить конец страданиям мирного населения Донбасса. А Запад, напротив, обвинил Россию в том, что она вторглась на Украину, чтобы завоевать её. Но Россия всего лишь применила резолюцию 2202 и заявление глав государств, подписавших Минские соглашения. Для того чтобы подтвердить своё право, она воспроизвела его в приложении к резолюции. Если признать, что Россия вторглась на Украину, тогда нужно признать, что Франция тоже вторглась в Руанду, когда положила конец геноциду тутси в 1994 году. Но так никто не считает. Она в то время применила резолюцию 929 и спасла миллионы жизней.

Как ни странно, Россия не стала ссылаться на ответственность по защите. Это связано с тем, что она выступала против этой концепции, которая была принята ООН только в 2005 году. Однако 12 февраля 2024 года на заседании Совета Безопасности, которое она организует, она наконец-то его применит. Она изложит свою неизменную позицию, но на этот раз будет использовать тот же дипломатический язык, что и её коллеги.

Военная пропаганда

Завершая эту статью, я хотел бы вернуться к тому, что пишут мои коллеги. По их словам, я надуманно возлагаю ответственность за нынешнюю войну на Франсуа Олланда и Ангелу Меркель и распространяю российскую дезинформацию, утверждая, что Москва не вторгалась на Украину. Наверное, они написали эти статьи с целью подорвать доверие ко мне. Возможно, они не понимали, что, публикуя этот вздор в ведущих СМИ, они вводят общественность в заблуждение и в конечном итоге повторяют проповеди подстрекателей к новой войне.