Согласно утверждениям Джеофа Шеппарда (на фото), найденные в национальных архивах документы подтверждают, что Уотергейт не был заговором Никсона с целью шпионить за партией демократов, а заговором демократов против Никсона.

В книге «Конспирация Никсон: Уотергейт и заговор с целью убрать президента» (The Nixon Conspiracy : Watergate and the Plot to Remove the President), которая появилась в прошлую среду, в которой автор утверждает, что парламентарии проводили ряд секретных заседаний с прокурорами для координации на протяжении всего развития скандала. С этой точки зрения автор ставит под сомнение ряд свидетельств от обвинения. Конечно, утверждает он, эти свидетели были осуждены, но никто из них не провел ни одного дня в тюрьме.

Адвокат Джеоф Шеппард не просто какой-то там адвокат. Он был адвокатом под номером 2 в команде защиты президента Никсона. Он уже озвучил это мнение в 2015 году, но тогда у него не было доступа к этим документам.

В 2005 году журнал Ванити Фэйр открыто указало на имя «Глубокого горла», источника журналистов Боба Вудворда и Карла Бернштейна из Вашингтон Пост. Речь идет о заместителе Эдгара Хувера джуниора, директора ФБР, некоего Марка Фельта.

Если версия Джеофа Шеппарда будет подтверждена (мы не знакомы с документами, на которые он ссылается), она освящает в новом свете роль глубинного государства США, действующего против президентов Ричарда Никсона и Дональда Трампа. Честность последнего была также поставлена под вопрос одним из предыдущих директоров ФБР, прокурором по особым делам Робертом Мюллером.