На протяжении последних шести месяцев Совет Безопасности ООН был ареной противостояния между сторонниками гегемонии США, с одной стороны, и теми, кто надеется на более справедливый мир, с другой. Массовое убийство более 779 израильских граждан, захват в заложники около 200 человек, ранение более 2000 человек, административное задержание (эквивалентное захвату заложников) 2870 палестинцев, массовое убийство не менее 30 000 палестинских граждан и ранение ещё не менее 70 000 человек - таков итог этой битвы.

Первой реакцией «Американской империи» на операцию палестинского Сопротивления в Аль-Аксе и ответные действия Израиля (операция «Железные мечи»), были одновременно ужас и слепая поддержка. Для Вашингтона было важно не потерпеть ещё одно поражение, подобное тем, что произошли в Сирии и на Украине. Поэтому постоянный представитель США в Совете Безопасности Линда Томас-Гринфилд выступала против любых требований о прекращении огня. Ей было приказано предоставить Израилю время для победы. Поэтому 16 октября 2023 года она наложила вето на проект резолюции S/2023/772. Она заявила: «ХАМАС должен ответить за свои действия. Он не представляет палестинский народ и не сделал ничего для укрепления мира и стабильности, предпочитая хаос». Это была её первая ложь. Нравится это кому-то или нет, но ХАМАС был законно избран палестинцами в 2006 году. Он получил относительное большинство голосов (44,45% от общего числа голосов).

18 октября она в этот раз выступила против бразильского проекта резолюции S/2023/773. Она заявила, что этот проект игнорирует право Израиля на самооборону.

Этот аргумент стал ее второй ложью и вторым вето. И это будет повторено много раз. Но в данном случае, как было подтверждено Международным судом (МС) в его консультативном уведомлении 2004 года, оно не применяется в случае оккупирующей державы.

25 октября она представила собственный проект резолюции S/2023/792, который «по-прежнему не содержит призыва к прекращению огня; не осуждает беспорядочные нападения на гражданских лиц и гражданские объекты в Газе; не осуждает действия, направленные на насильственное переселение гражданских лиц», как обосновывал свое вето постоянный представитель России Василий Небензя.

Гораздо более четко выразился постоянный представитель Китая Чжан Цзюнь, который также наложил вето на текст, назвав его несбалансированным и двусмысленным, с косметическими изменениями, которые «путают всё» и, в случае принятия, дали бы зеленый свет широкомасштабным военным действиям Израиля и привели бы к эскалации конфликта. Еще хуже, по его словам, то, что в документе нет ни слова о коренных причинах гуманитарного кризиса в секторе Газа и не содержится призыва к Израилю снять блокаду или отказаться от своего приказа об эвакуации, что лишь ускорит «скатывание территории в ад». В документе намеренно обойден вопрос об израильской оккупации и создании палестинского государства.

В ответ на этот заградительный огонь представитель США Линда Томас-Гринфилд наложила вето на российское предложение о принятии резолюции S/2023/795. Не найдя аргументов, она просто осудила это предложение как составленное без консультаций.

После трех вето, наложенных США, 27 октября Генеральная Ассамблея приняла иорданскую резолюцию ES-10/21 [1] 121 голосом «За», 14 «Против» и 44 воздержавшихся. Она озаглавлена «Защита гражданских лиц и соблюдение правовых и гуманитарных обязательств». Генеральная Ассамблея не имеет права требовать, а может лишь призывать. Поэтому резолюция всего лишь «призывает к немедленному, прочному и устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий». Она также рекомендует всем сторонам немедленно и в полном объеме выполнить свои обязательства по международному праву, включая международное гуманитарное право.

Госпожа Линда Томас-Гринфилд по-прежнему преследует цель не допустить поражения Израиля и любой ценой добиться его победы. Она по-прежнему отказывается положить конец боевым действиям, но теперь озабочена тем, чтобы не допустить гибели 2,2 миллиона палестинцев, что можно наблюдать в прямом эфире на экранах телевизоров и мобильных телефонов 121 страны из тех, что проголосовали на Генеральной Ассамблее.

Лишь 15 ноября госпожа Линда Томас-Гринфилд соизволила не накладывать вето на мальтийский текст резолюции Совета Безопасности под номером 2712 [2]. Однако она выступила против того, чтобы в этом тексте цитировался пункт из резолюции Генеральной Ассамблеи, призывающий к «немедленному, прочному и устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий». В итоге, Совбез всего лишь «призывает к срочным и продолжительным гуманитарным паузам и коридорам на всей территории сектора Газа в течение достаточного количества дней». Таким образом, Израиль может продолжать войну до победы, невзирая на гибель десятков тысяч людей.

В Израиле сторонники мира распространили доклад министра разведки Гилы Гамлиэль, озаглавленный «Альтернативы политической директиве для гражданского населения Газы» [3]. Она предложила переселить 2,2 миллиона жителей Газы на египетский Синай. Канцелярия премьер-министра стыдливо заверила журналистов, задавших ей вопрос, что эта молодая министерша не имеет никакого веса и что она просто пытается заставить людей говорить о ней. Однако доклад не предназначался для широкой общественности.

В свою очередь, Амихай Элиягу, министр наследия Израиля, заявил в интервью Radio Kol Berama, что Израиль рассматривает возможность применения ядерного оружия в Газе: «Это решение... это вариант». Также он сравнил жителей сектора Газа с нацистами, заверив, что «в Газе нет некомбатантов», и что эта территория не заслуживает гуманитарной помощи. «В Газе нет мирных жителей», - заключил он.

8 декабря Генеральный секретарь Антониу Гутерриш отклонил предложение Соединенных Штатов. Опираясь на статью 99 Устава ООН, он созвал заседание Совета Безопасности. Он предупредил о высоком риске полного краха системы гуманитарной поддержки в Газе с катастрофическими последствиями для общественного порядка и региональной безопасности, не говоря уже о давлении, которое может заставить гражданское население Газы массово бежать в Египет [намек на доклад Гилы Гамлиэль]. Однако госпожа Линда Томас-Гринфилд продолжала стоять стоять на своем. Она в четвертый раз наложила вето на предложение о принятии резолюции S/2023/970, представленное большим числом государств, которое требовало немедленного гуманитарного прекращения огня. Она обосновала свое решение тем, что текст проекта «несбалансирован» и оторван от реальности, и что его авторы отказались включить формулировку, осуждающую ужасные акты, совершенные ХАМАС против Израиля 7 октября. Она также раскритиковала проект резолюции, в котором не признается право Израиля на защиту от терроризма в соответствии с международным правом, утверждая, что безоговорочное прекращение огня нереально и даже опасно.

22 декабря госпожа Линда Томас-Гринфильд «сбрасывает балласт» и воздерживается при голосовании резолюции 2720 [4], которая не затрагивает вопроса о боевых действиях и касается только гуманитарной помощи, включая снабжение горючим, продовольствием и медицинскими товарами. Также, она требует открытия всех пунктов прохода через границу, включая Керем Шалом, и предлагает немедленное назначение главного координатора по гуманитарной помощи и восстановлению Газы.

Воодушевлённые этой поддержкой, сионисты-ревизионисты продемонстрировали стремление окончательно покончить с жителями Газы. Министр финансов Бецалель Смотрич, бывший представитель в ООН Денни Данон и сам Премьер-министр Беньямин Нетаньяху зачастили с выступлениями по этому вопросу. Израиль предпринял ряд контактов за рубежом с целью пристроить где-нибудь этот нежелательный народ. Председатель европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Каире, что ЕС мог бы принять миллион, а Руанда, ДРК и Чад опровергли, что давали своё согласие.

12 января Алжир обратился к Совету с просьбой выступить против переселения жителей Газы. На этот раз к общему мнению присоединилась представитель США Линда Томас-Гринфилд. В течение тридцати лет Соединенные Штаты поддерживали «решение о двух государствах», предложенное британцами. Идея состоит в том, чтобы создать отдельные еврейское и палестинское государства, и при этом не отказаться от апартеида. Апартеид предполагает равенство всех людей, будь то евреи или арабы [5]. Англосаксы последовательно отвергают двунациональное государство, предусмотренное Организацией Объединенных Наций в 1947 году. Они хотят разделить Палестину, чтобы, по словам лорда Герберта Сэмюэля, у евреев никогда не было жизнеспособного государства. Для этого они могут рассчитывать на безумие израильтян, но при этом должны держать свою фашистскую фракцию сионистов-ревизионистов Жаботинского и Нетаньяху на коротком поводке.

23 января Генеральный секретарь Антониу Гутерриш принял участие в ежеквартальном совещании по Палестине. На этот раз оно проходило на уровне министров. Повторяя англосаксонскую стратегию, он счёл неприемлемым явное и неоднократное неприятие решения о двух государствах, выраженное израильским правительством. Решение о двух государствах, которое раз за разом «оставляют умирать», остается единственным способом достижения прочного и справедливого мира, сказал он. Эту позицию разделяли почти все пятьдесят с лишним ораторов, включая, разумеется, госсекретаря США Энтони Блинкена.

Гром в Гааге. 26 января Международный суд, внутренний суд Организации Объединенных Наций, по просьбе Южной Африки издал промежуточное постановление [6]. Оно требует от Израиля принять меры по защите жителей Газы от возможного геноцида. Совбез на заседании 31 января обсудил это решение.

Глядя на постпреда США Линду Томас-Гринфилд, постоянный представитель ЮАР Мату Теда Джойини пояснила, что, по ее мнению, постановление представляет собой четкий сигнал тем странам, которые финансируют и содействуют израильским операциям, и которые, таким образом, сами могут нарушать Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Однако Линда Томас-Гринфилд отметила, что в предварительных выводах Суд не потребовал немедленного прекращения огня и не подтвердил, что Израиль мог нарушить Конвенцию по геноциду.

А поскольку сразу после вынесения постановления Израиль начал международную кампанию против Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), Линда Томас-Гринфилд объявила, что США прекратили его финансирование. Без этого агентства никто не сможет распределять гуманитарную помощь в Газе, а Израиль сможет заявить, что, якобы, сделал все, что было в его силах. То есть Тель-Авив хотел бы помочь жителям Газы, но, к сожалению, это невозможно.

20 февраля постпред США Линда Томас-Гринфильд налагает пятое вето, на этот раз на алжирский проект резолюции S/2024/173, так как он «сковывает дипломатические усилия». На самом деле проект резолюции содержал требование немедленного гуманитарного прекращения огня, которое должно соблюдаться всеми сторонами, но Вашингтон не хочет прекратить израильскую агрессию, несмотря на горы трупов.

Постпред Китая Чжан Цзюнь заявил, что пассивность США даёт «зелёный свет враждебным действиям», повышая риск регионального пожара. Он считает, что США своим вето топчут ногами международное право, сославшись на письмо Генерального секретаря Совбезу в силу ст. 99 Устава ООН и постановление Международного суда.

Представитель РФ Василий Небензя осудил альтернативный проект резолюции, предложенный США, как «защиту, предоставленную своему ближневосточному союзнику» и дающему ему время на изгнание населения Газы. «Это попытка тянуть время в интересах Израиля», - сказал он.

22 февраля Совет заслушал леденящие душу свидетельства Генерального секретаря организации «Врачи без границ» (MSF).

«Как оккупирующая держава, - напомнила постоянный представитель Швейцарии Паскаль Баэрисвиль, - Израиль должен взять на себя ответственность и соблюдать международное право, то есть обеспечивать снабжение населения продовольствием и медицинскими препаратами, о чём четко заявил Международный суд (МС)».

22 марта госпожа Линда Томас-Гринфилд попыталась подправить имидж своей страны. Она предложила новую резолюцию S/2024/239, которую надеялась провести. В тексте резолюции отмечается, что «необходимо установить немедленное и долговременное прекращение огня». Кроме того, в пункте 19 резолюции излагаются обвинения в адрес БАПОР. Наконец, в преамбуле резолюции говорится, что "ХАМАС и другие террористические организации, а также вооруженные экстремистские формирования в Газе не отстаивают достоинство и самоопределение палестинского народа, и ХАМАС назван террористической организацией».

Россия и Китай наложили вето. Линда Томас-Гринфилд в ответ заявила: «Они скорее предпочтут увидеть наш провал, чем успех Совета».

Наконец, 25 марта госпожа Линда Томас-Гринфилд сделала шаг навстречу. В её стране набирает ход президентская избирательная кампания. Опросы показали, что Джо Байден проигрывает: значительное большинство избирателей не могут простить ему постоянные вето в Организации Объединенных Наций. Поэтому, когда 10 непостоянных членов Совета представили новый проект резолюции S/RES/2728(2024) [7], она закрыла на это глаза и не стала накладывать вето, хотя и не проголосовала за него.

Текст «Требует немедленного гуманитарного прекращения огня в течение месяца Рамадан, которое должно соблюдаться всеми сторонами и привести к долговременному прекращению огня, требует немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников и гарантии гуманитарного доступа для удовлетворения их медицинских и других гуманитарных нужд, а также выполнения сторонами обязанностей по соблюдению международного права в отношении всех удерживаемых ими лиц».

Это уже десятый текст, вынесенный на голосование Совета после событий 7 октября. Он получил 14 голосов «за», ни одного «против» при одном воздержавшемся (Соединенные Штаты).

Оправдывая свое воздержание по этой резолюции, которую она назвала «необязывающей» (sic), госпожа Линда Томас-Гринфилд выразила сожаление по поводу того, что некоторые из её поправок не были приняты, в частности, та, которая требовала внести в резолюцию осуждение ХАМАС. Она обвинила Россию и Китай в том, что они не хотят, чтобы прочный мир был достигнут дипломатическим путем, и используют этот конфликт для раскола Совета.

Представитель Китая Чжан Цзюнь не согласилась, указав на различия между проектом, отклоненным тремя днями ранее, и новым текстом. По её мнению, новый текст недвусмысленно требует немедленного прекращения огня, в то время как предыдущий текст был расплывчатым и неоднозначным и выдвигал предварительные условия. Кроме того, последний текст отражает стремления международного сообщества и пользуется поддержкой арабского мира. Заняв более агрессивную позицию, он заявил, что Соединенным Штатам пора прекратить вести в Совбезе «подрывную деятельность».

26 марта Совет обсуждал выполнение резолюции, принятой двумя днями ранее. Постпред РФ Василий Небензя был удивлен словами своей коллеги Линды Томас-Гринфилд, которая назвала резолюцию «необязывающей». «Означает ли это, что Соединенные Штаты отказываются от статьи 25 Устава, согласно которой государства-члены соглашаются выполнять решения Совета Безопасности?», А постоянный представитель Алжира Амар Бенджама, добавил: «В противном случае само существование этого органа будет поставлено под сомнение».

Миссис Линда Томас-Гринфилд уверена, что Израиль не может потерпеть поражение, так как это будет означать конец западной гегемонии. Её упрямство указывает на то, что Вашингтон готов закрыть глаза на любое преступление, совершённое в его сиюминутных интересах. И прежде всего, на то, что Соединенные Штаты игнорируют международное право, если оно противоречит их политике. В этом вся суть государства-изгоя.