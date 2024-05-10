Генеральная Ассамблея,

руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и подчеркивая в этой связи принцип равноправия и самоопределения народов,

ссылаясь на свои соответствующие резолюции, включая резолюции по вопросу о Палестине, в том числе, в частности, резолюцию ES-10/22 от 12 декабря 2023 года,

ссылаясь также на соответствующие резолюции Совета Безопасности,

ссылаясь далее на свою резолюцию 2625 (XXV) от 24 октября 1970 года, в ко-торой она подтвердила, в частности, обязанность каждого государства содействовать с помощью совместных и индивидуальных действий осуществлению принципа равно-правия и самоопределения народов,

подчеркивая важность поддержания и укрепления международного мира, осно-ванного на свободе, равенстве, справедливости и уважении основных прав человека,

вновь подтверждая свою резолюцию 3236 (XXIX) от 22 ноября 1974 года и все соответствующие резолюции, в том числе резолюцию 78/192 от 19 декабря 2023 года, в которых подтверждается право палестинского народа на самоопределе-ние, включая право на собственное независимое Государство Палестина,

вновь подтверждая также соответствующий Уставу принцип недопустимости приобретения территории силой,

подчеркивая необходимость уважения и сохранения территориального единства, непрерывности и целостности всей оккупированной палестинской территории, вклю-чая Восточный Иерусалим,

вновь подтверждая свои резолюции 43/176 от 15 декабря 1988 года и 77/25 от 30 ноября 2022 года и все соответствующие резолюции относительно мирного урегу-лирования вопроса о Палестине, в которых, в частности, подчеркивается необходи-мость ухода Израиля с оккупированной с 1967 года палестинской территории, вклю-чая Восточный Иерусалим, осуществления неотъемлемых прав палестинского народа, прежде всего права на самоопределение, включая право на создание своего независи-мого государства, и полного прекращения всей израильской поселенческой деятельно-сти на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим,

вновь подтверждая свою неизменную поддержку в соответствии с международ-ным правом справедливого, прочного и всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке на основе соответствующих резолюций Организации Объединенных Наций, в том чис-ле резолюции 2334 (2016) Совета Безопасности от 23 декабря 2016 года, Мадридско-го мандата, включая принцип «земля в обмен на мир», и Арабской мирной инициати-вы и урегулирования в соответствии с принципом сосуществования двух государств — Израиля и Палестины, — живущих бок о бок в условиях мира и безопасности в пределах признанных границ, основанных на границах, существовавших до 1967 го-да,

ссылаясь на свои соответствующие резолюции о статусе Палестины в Генераль-ной Ассамблее, включая резолюцию 3210 (XXIX) от 14 октября 1974 года, резолю-цию 3237 (XXIX) от 22 ноября 1974 года, резолюцию 43/177 от 15 декабря 1988 го-да, резолюцию 52/250 от 7 июля 1998 года, резолюцию 67/19 от 29 ноября 2012 года и резолюцию 73/5 от 16 октября 2018 года,

отмечая, что Государство Палестина является участником многих документов, заключенных под эгидой Организации Объединенных Наций, и вступило в ряд специ-ализированных учреждений и органов Организации Объединенных Наций в качестве полноправного члена,

сознавая, что Государство Палестина является полноправным членом Лиги арабских государств, Движения неприсоединившихся стран, Организации исламского сотрудничества, Группы азиатско-тихоокеанских государств и Группы 77 и Китая,

рассмотрев специальный доклад Совета Безопасности Генеральной Ассамблее ,

подчеркивая свою убежденность в том, что Государство Палестина полностью отвечает требованиям членства в Организации Объединенных Наций в соответствии со статьей 4 Устава,

отмечая массовые заявления членов Организации Объединенных Наций в под-держку принятия Государства Палестина в члены Организации Объединенных Наций,

выражая глубокое сожаление и обеспокоенность по поводу того, что 18 апреля 2024 года один поданный постоянным членом Совета Безопасности голос против не позволил принять поддержанный двенадцатью членами Совета проект резолюции с рекомендацией принять Государство Палестина в члены Организации Объединенных Наций ,

напоминая о том, прием в члены Организации открыт для всех миролюбивых государств, которые примут на себя содержащиеся в Уставе обязательства и которые, по суждению Организации, могут и желают эти обязательства выполнять,

1. определяет, что Государство Палестина отвечает критериям членства в Организации Объединенных Наций согласно статье 4 Устава Организации Объединен-ных Наций и что поэтому его следует принять в члены Организации Объединенных Наций;

2. рекомендует соответственно Совету Безопасности пересмотреть этот во-прос положительно, в свете данного определения и консультативного заключения Международного Суда от 28 мая 1948 года и в строгом соответствии со статьей 4 Устава;

3. постановляет в порядке исключения и без создания прецедента утвердить изложенные в приложении к настоящей резолюции формы участия Государства Пале-стина в сессиях и работе Генеральной Ассамблеи и в международных конференциях, созываемых под эгидой Ассамблеи или других органов Организации Объединенных Наций, а также в конференциях Организации Объединенных Наций;

4. просит Экономический и Социальный Совет, в той мере, в какой соответ-ствующие права могут осуществляться нечленом Совета, и другие соответствующие органы, специализированные учреждения, организации и структуры системы Органи-зации Объединенных Наций использовать вышеупомянутые формы участия;

5. вновь подтверждает право палестинского народа на самоопределение, включая его право на собственное независимое Государство Палестина;

6. подчеркивает, что соблюдение и уважение Устава и международного права имеют основополагающее значение для мира и безопасности в регионе;

7. призывает международное сообщество предпринять новые скоординиро-ванные усилия, направленные на безотлагательное прекращение израильской оккупа-ции, начавшейся в 1967 году, и достижение справедливого, долговременного и мир-ного урегулирования вопроса о Палестине и израильско-палестинского конфликта со-гласно международному праву, соответствующим резолюциям Организации Объеди-ненных Наций, включая резолюцию 2334 (2016) Совета Безопасности, Мадридскому мандату, включая принцип «земля в обмен на мир», и Арабской мирной инициативе, подтверждая в этой связи свою неизменную поддержку урегулирования в соответ-ствии с принципом сосуществования двух государств — Израиля и Палестины, — живущих бок о бок в условиях мира и безопасности в пределах признанных границ, основанных на границах, существовавших до 1967 года;

8. просит Генерального секретаря принять необходимые меры для осу-ществления настоящей резолюции;

9. постановляет объявить перерыв в работе десятой чрезвычайной специ-альной сессии и уполномочить Председателя последней сессии Генеральной Ассам-блеи возобновить специальную сессию по требованию государств-членов.

Приложение

Дополнительные права и привилегии участия Государства Палестина вводятся в действие посредством утверждения следующих форм участия начиная с семьдесят де-вятой сессии Генеральной Ассамблеи без ущерба для существующих прав и привиле-гий:

а) право занимать место среди государств-членов в алфавитном порядке;

b) право на включение в список ораторов по пунктам повестки дня, не отно-сящимся к палестинскому и ближневосточному вопросам, в том порядке, в котором оно заявляет о своем желании выступить;

с) право делать заявления от имени группы, в том числе среди представите-лей основных групп;

d) право представлять предложения и поправки и вносить их на рассмотре-ние, в том числе устно, в том числе от имени группы;

е) право выступать соавтором предложений и поправок, в том числе от имени группы;

f) право делать заявления с разъяснением мотивов голосования от имени гос-ударств — членов группы;

g) право на ответ в отношении позиций группы;

h) право выступать с процедурными предложениями, включая предложения по порядку ведения заседания и просьбы поставить предложения на голосование, в том числе право опротестовывать решение председательствующего, в том числе от имени группы;

i) право предлагать вопросы для включения в предварительную повестку дня очередных или специальных сессий и право просить о включении в повестку дня очередных или специальных сессий дополнительных или новых пунктов;

j) право членов делегации Государства Палестина избираться в качестве должностных лиц на пленарных заседаниях и в главных комитетах Генеральной Ас-самблеи;

k) право на полноценное и эффективное участие в конференциях Организации Объединенных Наций и международных конференциях и заседаниях, созываемых под эгидой Генеральной Ассамблеи или, в соответствующих случаях, под эгидой других органов Организации Объединенных Наций, в соответствии с его участием в полити-ческом форуме высокого уровня по устойчивому развитию;

l) Государство Палестина в качестве государства-наблюдателя не имеет права голосовать в Генеральной Ассамблее и выдвигать свою кандидатуру в органы Орга-низации Объединенных Наций.