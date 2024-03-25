Совет Безопасности,

руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций,

ссылаясь на все свои соответствующие резолюции, касающиеся положения на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос,

вновь требуя, чтобы все стороны конфликта выполняли свои обязанности по международному праву, включая международное гуманитарное право и международ-ное право прав человека, и в связи с этим осуждая все нападения на гражданских лиц и гражданские объекты, а также все случаи насилия и боевые действия, направленные против гражданского населения, и все акты терроризма и вновь напоминая, что взя-тие заложников запрещено международным правом,

выражая глубокую обеспокоенность катастрофической гуманитарной ситуацией в секторе Газа,

признавая дипломатические усилия, прилагаемые Египтом, Катаром и Соеди-ненными Штатами с целью добиться прекращения боевых действий, освобождения заложников и увеличения объемов доставляемой и распределяемой гуманитарной по-мощи,

1. требует немедленно установить на время месяца Рамадан режим прекра-щения огня, соблюдаемый всеми сторонами и ведущий к долгосрочному устойчивому прекращению огня, требует также незамедлительно и без каких-либо условий освободить всех заложников, а также обеспечить гуманитарный доступ для удовле-творения их медицинских и других гуманитарных потребностей и требует далее, что-бы стороны выполняли свои обязанности по международному праву в отношении всех задерживаемых ими лиц;

2. подчеркивает настоятельную необходимость увеличения поставок гумани-тарной помощи для гражданского населения и усиления его защиты во всем секторе Газа и вновь требует устранить все барьеры на пути оказания гуманитарной помощи в достаточных объемах в соответствии с международным гуманитарным правом и ре-золюциями 2712 (2023) и 2720 (2023);

3. постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом.