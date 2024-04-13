По поручению правительства моей страны и в дополнение к нашему письму от 1 апреля 2024 года о вооруженных нападениях израильского режима на дипломатиче-ские объекты Исламской Республики Иран в Дамаске, Сирийская Арабская Республи-ка, в результате которых погибли семь иранских старших военных советников (A/78/838-S/2024/281), я хотел бы сообщить Вам, что поздно вечером 13 апреля 2024 года Исламская Республика Иран нанесла серию военных ударов по военным объектам Израиля.

Эта акция была предпринята в порядке осуществления неотъемлемого права Ирана на самооборону согласно статье 51 Устава Организации Объединенных Наций и в ответ на непрекращающиеся акты военной агрессии со стороны Израиля, в частно-сти на вооруженное нападение 1 апреля 2024 года на иранские дипломатические объ-екты, совершенное Израилем в нарушение пункта 4 статьи 2 Устава Организации Объ-единенных Наций.

К сожалению, Совет Безопасности не выполнил свою обязанность по поддер-жанию международного мира и безопасности, позволив израильскому режиму престу-пать «красные линии» и нарушать основополагающие принципы международного права. Такие нарушения обостряют напряженность в регионе и угрожают региональ-ному и международному миру и безопасности.

В качестве ответственного члена Организации Объединенных Наций Исламская Республика Иран привержена целям и принципам, закрепленным в Уставе Организа-ции Объединенных Наций и в нормах международного права, и вновь подтверждает свою последовательную позицию, согласно которой она не стремится к эскалации или конфликту в регионе.

Исламская Республика Иран предупреждает о любых дальнейших военных про-вокациях со стороны израильского режима и подтверждает свою непоколебимую ре-шимость защищать свой народ, национальную безопасность и интересы, суверенитет и территориальную целостность от любых угроз или актов агрессии и свое твердое намерение решительно отвечать на любые такие угрозы или акты агрессии в соответ-ствии с нормами международного права.

Исламская Республика Иран без колебаний воспользуется своим неотъемлемым правом на самооборону, когда это потребуется. Если израильский режим вновь со-вершит какую-либо военную агрессию, ответ Ирана, вне всякого сомнения, будет бо-лее мощным и решительным.

Буду признателен Вам за распространение настоящего письма в качестве доку-мента Совета Безопасности.