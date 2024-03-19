Соединенные Штаты, планировавшие провести досрочные выборы в Израиле и повлиять на приход к власти генерала Бенни Ганца, вынуждены были сменить тон [1].

В Вашингтоне Бенни Ганц оказался менее податливым, чем хотелось: он дистанцировался от сионистов-ревизионистов Биньямина Нетаньяху, признав право арабов жить на своей земле, но при этом показал себя решительно настроенным на искоренение ХАМАСа в Газе. Однако исторический ХАМАС - это не что иное, как палестинская ветвь Братьев-мусульман, представляющих собой инструмент доминирования Соединенного Королевства.

Напомним, что в 2017 году ХАМАС официально вышел из Братства, но его основные лидеры по-прежнему остаются членами организации и реализуют её долгосрочную стратегию. Во время войны с Сирией ХАМАС вместе с НАТО и Израилем сражался против Сирийской Арабской Республики.

Но порвав с Братством, ХАМАС заключил мир с Сирией. 19 октября 2022 года Президент Башар Асад принял в Дамаске лидера ХАМАС Халиля Хайю. Однако он по-прежнему отказывается встречаться с представителями движения Братья-мусульмане во главе с Халедом Мечалем.

С самого начала операции «Железные мечи» Израиль выслеживает и ликвидирует членов ХАМАС, присоединившихся к палестинскому сопротивлению, и щадит тех, кто остаётся членами Братства. Например, в Бейруте израильский Генштаб расправился с Салехом аль-Аури [2], вторым номером в политическом крыле ХАМАС. Он был изгнан из Катара из-за своей оппозиционности к Братьям-мусульманам.

Генерал Бенни Ганц останавливался в Лондоне на обратном пути в Израиль. Известно, что он предпринял эту остановку по своей инициативе, и что премьер-министр Биньямин Нетаньяху сделал всё возможное, чтобы он не пользовался дипломатической неприкосновенностью в Великобритании, рискуя быть арестованным там за причастность к преступлениям против человечности [3]. В Лондоне Бенни Ганц выступил с теми же заявлениями, что и в Вашингтоне: он показал, что одновременно стремится остановить бойню в Газе и продолжить операцию против ХАМАС. Он подтвердил своим ошеломленным собеседникам, что он, как и его коллеги, опасается угроз раввина Узи Шарбафа, высказанных на Конференции за победу Израиля [4] и что он также будет бороться с Братьями-мусульманами.

Что бы ни говорили, британцы по-прежнему контролируют Братство. Это было видно во время войн против Ливии и Сирии. Они отвечали за связь этой тайной организации с её военизированными формированиями. В ряде случаев они снабжали последних оружием и разведданными

В итоге, англосаксы вернулись к тому, с чего начали: в 1915 году, в меморандуме лорда Герберта Сэмюэля «Будущее Палестины» (то есть до Декларации лорда Бальфура), они высказывались за поддержку независимого еврейского государства в Палестине, но недостаточно сильное, чтобы защитить себя. Впоследствии приверженцы Владимира Жаботинского, исторического союзника Бенито Муссолони и, следовательно, фашиста в полном смысле этого слова, порвали с Лондоном и попытались реализовать свой колониальный проект так же, как немногим позже это сделала Родезия. Британцы были вынуждены, наряду с американцами, избавляться от своих врагов во время холодной войны. 75 лет спустя ситуация остается прежней: Израиль недостаточно силен, чтобы защитить себя, но англосаксы отказываются санкционировать резню арабов Палестины на глазах у всего мира. Если они вооружат Израиль, то покроют себя кровью; если не вооружат, то потеряют последнее, что осталось от Британской империи [5].

Вопреки распространенному мнению, Братья-мусульмане никогда не стремились к созданию палестинского государства ни независимого от еврейского (как предлагалось колониальной комиссией лорда Уильяма Пиля и получило распространение как «решение о двух государствах»), ни объединенного с еврейским государством в рамках двунационального государства (как было решено Организацией Объединенных Наций). Отличие между этими двумя проектами состоит в том, что первый обеспечивает равенство арабов между арабами и евреев между евреями, тогда как второй обеспечивает равенство всех людей, будь то арабы или евреи.

В своем письме к (пробританскому) Премьер-министру Египта Мустафе эль-Наххасу Паше основатель Братства Хасан эль-Банна просил его подготовить «восстановление Халифата согласно требуемому исламом единству».

Подобно этому, в первый период своего существования ХАМАС провозгласил в своем уставе, что хочет построить государство для мусульман (халифат). Однако в 2017 году, когда часть его руководства отвергла Братство, которое совсем недавно потерпело поражение в Сирии, он принял устав, в котором высказался за создание независимого палестинского государства (в смысле Комиссии Пиля и «решения о двух государствах»). Однако в последней брошюре ХАМАС «Наше повествование... Операция «Потоп Аль-Акса» [6] был сделан шаг назад - в ней представлены восемь исторических требований ХАМАС. В ней также говорится, что он отвергает израильскую оккупацию, но в то же время не поддерживает создание палестинского государства, поскольку целью Братства является установление халифата, т.е. наднационального государства для всех мусульманских народов.

Израиль, со своей стороны, тоже зашел в тупик. Он не знает, что делать. Правительство, нацеленное на войну (то есть и еврейские супрематисты Биньямина Нетаньяху, и демократы Бенни Ганца), намерено уничтожить ХАМАС, в том числе в Рафахе. Однако все аналитики, включая бывших руководителей Шин Бет и Моссада, сходятся во мнении, что проблема заключается не в конкретной организации, а в политической ситуации, которая подпитывает Сопротивление. В этих условиях, даже если ХАМАС будет полностью уничтожен, это лишь подтолкнет к созданию новой сети Сопротивления и не гарантирует, что новое «7 октября» не произойдет.

Что касается сионистов-ревизионистов, то они не отказались от своего плана изгнания арабов из Палестины («земля без народа, для народа без земли»). С их точки зрения, создание Пентагоном в ближайшие два месяца плавучего острова у берегов Газы может возродить этот план. Посадочная площадка для гуманитарной помощи может почти мгновенно превратиться в посадочную площадку для изгнания, о чем заявлял Народный фронт освобождения Палестины (НФОП). В начале кризиса председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Каире, что ЕС готов принять миллион жителей Газы. Кабинет Биньямина Нетаньяху обратился к африканским государствам. Пресса упоминала Чад, Руанду и Конго, но все трое это опровергли [7].

В случае такого поворота событий египетско-палестинский пограничный пункт в Рафахе потеряет свою полезность. Израиль воспользуется ситуацией, чтобы отстранить Египет от принятия любых политических решений. Каир долгое время отказывался пускать жителей Газы в изгнание и только в прошлом месяце создал лагерь для размещения 1 миллиона беженцев [8].

Практически, вмешательство Соединенных Штатов заставило Израиль прекратить этническую чистку Газы и согласиться на доставку гуманитарной помощи. Это огромный прогресс. Но Вашингтон не открыл путь к миру, который требует не только устранения еврейских фашистов, но и прекращения британского колониального проекта в Палестине.