Хотя массовые убийства в Судане и Конго гораздо более масштабны, чем в Палестине, сегодня я собираюсь рассказать вам именно о последних. Впервые мы стали свидетелями этнических чисток в прямом эфире с помощью наших мобильных телефонов. Я хотел бы вернуться к информации, которую я высказывал в различных статьях, но которую некоторые СМИ, очевидно, не хотят включать в свои анализы. Я хотел бы сказать вам, что нет никакого фатализма: этот конфликт был спровоцирован не народом Палестины, будь то евреи, христиане или мусульмане, а внешними силами, которые на протяжении столетия хотели, чтобы они никогда не знали мира.

Создание Израиля британцами

Для ясности изложения я начну с того, что расскажу о Соединенном Королевстве. Вы наблюдали за коронацией короля Карла III. Вы помните, как во время церемонии он снимает свои дорогие одежды и облачается в льняные. Его пажи расставляют ширмы, чтобы не ослеплять зрителей. После того как ширмы были убраны, он становится королем. Затем ему вручают символы власти - скипетр и глобус. Что же произошло за эти несколько мгновений в тайне от посторонних глаз? Принц Уэльский узрел Бога, как Моисей перед горящим кустом [1]. Возможно, это объяснение покажется абсурдным, и вы удивитесь, как его подданные могли поверить в такую небылицу. На самом деле, начиная с Якова VI в XVI веке, британские государи объявляли себя израильскими королями [2]. Но вопреки его концепции божественного права Оливер Кромвель свергает его сына короля Чарльза и провозглашает Содружество. Однако лорд-протектор был не менее просвещенным, он считал, что все евреи должны быть перегруппированы в Палестине и там должен быть восстановлен храм Соломона [3]. В итоге сменявшие друг друга династии поддерживали этот миф. Они перенимали различные ритуалы и навязывали своим подданным другие, например, еврейское обрезание, систематически практиковалась на протяжении всего 19 века.

За два года до принятия Декларации Бальфура (1917), провозгласившей создание еврейского национального очага в Палестине, еврейский дипломат и будущий министр иностранных дел, лорд Герберт Сэмюэл, представил на рассмотрение меморандум «Будущее Палестины» (1915). В нём он ратовал за создание еврейского государства, которое поставило бы всю диаспору на службу империи. Чуть позже он уточнил, что это новое государство никогда не должно быть в состоянии гарантировать собственную безопасность, чтобы вечно зависеть от британской короны. Именно это мы наблюдаем сегодня. Эта участь обрекла народ Палестины на проклятие.

За декларацией лорда Артура Бальфура последовали 14 пунктов президента США Вудро Вильсона. В ней он описывает цели, достигнутые его страной в ходе Первой мировой войны. Пункт 12 сформулирован весьма странно, но на Парижской конференции, где разрабатывался Версальский договор, он письменно уточнил, что имеется в виду: создание государства Израиль в Палестине (и Курдистана в Турции). Мировая война привела к изменению баланса сил, так что Вашингтон теперь работал вместе с Лондоном над защитой общих интересов.

В межвоенный период еврейская иммиграция в подмандатную Палестину проходила успешно. Арабские землевладельцы без проблем продавали евреям часть своих земель. Однако с 1920 года арабские террористы начинают убивать евреев. Британцы приговаривают Мохаммеда Амина аль-Хусейни к 10 годам тюремного заключения, но так и не казнят его. Напротив, лорд Герберт Сэмуэл (тот который писал, что в Палестине никогда не должно быть безопасности), ставший британским верховным комиссаром в Палестине, освобождает его и назначает верховным муфтием Иерусалима, якобы для поддержания баланса между двумя влиятельными местными кланами.

Затем появляется салафит (то есть мусульманин, который хочет жить как сподвижники Пророка в седьмом веке) Изз ад-Дин аль-Кассам, который уже организовал восстание против французов в Сирии и стал имамом в Хайфе. Он решает вести джихад, но не против британских оккупантов, а против еврейских иммигрантов. Затем последуют различные нападения и погромы против евреев. Чтобы сохранить гражданский мир, британцы убивают аль-Кассама, который дал свое имя нынешним «Бригадам аль-Кассама» из ХАМАС.

Смерть аль-Кассама ничего не решает. Британцы, верные своей колониальной технике «разделяй и властвуй», всегда одной рукой создавали, а другой боролись против того, что создавали. В 1936 году лорд Уиллам Пил, возглавляя официальную комиссию, заявил, что восстановить мир можно только разделив арабов и евреев на два государства. Сегодня это решение называется «принципом двух государств».

Во время Второй мировой войны Великий муфтий Иерусалима становится союзником канцлера Адольфа Гитлера. В частности, он призывает мусульман Балкан вступать в ряды СС и поддерживает «окончательное решение еврейского вопроса». Со своей стороны, еврейские фашисты («сионисты-ревизионисты») украинца Владимира Жаботинского воевали вместе с Осью против англичан. Сионисты, в свою очередь, сражались на стороне союзников, оспаривая ограничения, которые британцы теоретически наложили на еврейскую иммиграцию, но только теоретически.

Впервые они встретились в мае 1942 года в нью-йоркском отеле «Балтимор» на собрании под председательством Давида Бен-Гуриона. Они заложили принципы будущего государства Израиль. До сих пор нас уверяли, что Бен-Гурион был человеком доброй воли. Однако в период между двумя войнами он был соратником Жаботинского и выступал за этническую чистку Палестины. В книге, опубликованной на иврите в Израиле две недели назад крупным издательством, говорится, что он был в курсе переговоров венгра Реццо Каштнера с Генрихом Гиммлером и Адольфом Эйхманом, которые продолжались вплоть до падения Рейха. Каштнер уверяет, что оплачивал побеги миллиона венгерских евреев. На самом деле он спас только свою семью и своих друзей. Кроме того, он получил 8,5 миллионов швейцарских франков золотом (колоссальная сумма по тем временам) от богатых еврейских семей Венгрии, убедив их в возможности побега [4]. Если документы, приведенные в этой книге, достоверны, то Давид Бен Гурион также окажется мошенником, обманувшим свой собственный народ.

Организация Объединенных Наций предложила следующее:

• не делить Палестину (но не «решение о двух государствах»);

• установить республиканский, демократический и представительный режим;

• гарантировать культуру различных меньшинств;

• гарантировать свободу вероисповедания для евреев, христиан и мусульман.

Конференции и переговоры прошли безрезультатно. 29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (в которую тогда входило всего 56 государств) утвердила план раздела, разработанный специальным комитетом [5]. Его сразу же отвергли все арабские страны.

14 мая 1948 года (за два с половиной месяца до окончания британского мандата) Давид Бен Гурион прервал переговоры и в одностороннем порядке провозгласил независимость Государства Израиль. На следующий день после переворота, когда 100 000 британских солдат начали выводить свои войска, Египет, Иордания, Ирак, Сирия, Ливан, Саудовская Аравия и Северный Йемен направили свои войска на защиту арабов Палестины. Египетские «Братья-мусульмане» также отправили группу бойцов под командованием Саида Рамадана (зятя основателя Хасана эль-Банны и отца Тарика Рамадана), чтобы присоединиться к ним. Однако в то время ни в одной из этих стран не было настоящей армии. Они быстро потерпели поражение. Так родился миф о непобедимости Цахала.

Однако, как рассказал мне мой ливанский друг Хасан Хамаде, на самом деле вся эта история - ложь. В действительности главы арабских государств уже были привержены Израилю, а евреи были ничуть не храбрее арабов. Эмир Маджид Арслан, занимавший пост министра обороны Ливана, повёл свои войска, не встретив особого сопротивления, в Вифлеем, который он освободил. Президент Ливана Бечара эль-Хури немедленно приказал ему покинуть поле боя, но тот отказался это сделать. Он отстранил его от должности, но тот продолжил войну в качестве простого офицера. В итоге его войска были разбиты не евреями Палестины, а «иорданской» армией под командованием британского генерала Джона Багота Глабба (известного как «Глабб-паша») и сотней или около того британских офицеров. В действительности у Иордании не было солдат, а был Арабский легион, сформированный британцами во время Второй мировой войны, и он в первый же день войны сменил название на «Иорданскую армию», сохранив при этом британских офицеров. Именно британцы и иорданцы спасали Израиль с первых дней его существования, так же как они спасли его, когда Иран напал на него в прошлом месяце. Эта война была не попыткой сокрушить Израиль, а первой демонстрацией арабского сионизма.

Организация Объединенных Наций, обеспокоенная этими событиями, направляет специального посланника, шведа Фольке Бернадотта, чтобы восстановить ситуацию после израильского переворота и арабо-израильской войны. Сразу после прибытия он понимает, что Специальная комиссия, разработавшая план раздела, игнорировала демографические реалии: израильтяне претендовали на территорию, несоразмерную их численности, и пользовались поддержкой арабских сионистских правительств, которые сначала делали вид, что делают доброе дело, а затем развязали войну.

17 сентября 1948 года «сионисты-ревизионисты» (то есть еврейские фашисты) убивают Фольке Бернадотта и главу наблюдателей ООН французского полковника Андре Серо. Мой дед по материнской линии, Пьер Гайсе, находился в соседней машине. Он не пострадал и заменил полковника Серо. Убийца, Иегошуа Коэн, не был арестован. Два года спустя он становится официальным телохранителем премьер-министра Давида Бен Гуриона. Лидер «сионистов-ревизионистов» Ицхак Шамир был немедленно назначен главой одного из отделов «Моссада». Он проводил секретные акции в интересах Великобритании и США на протяжении холодной войны, от Гватемалы до Конго, прежде чем стать премьер-министром (1983-84 и 1986-92).

29 ноября 1948 года правительство Бен-Гуриона, утверждавшее, что разыскивает убийц Фольке Бернадотта и Андре Серо, подаёт заявку на вступление в Организацию Объединенных Наций, приложив к ней письмо, в котором говорилось, что «Государство Израиль настоящим принимает без каких-либо оговорок обязательства, вытекающие из Устава Организации Объединенных Наций, и обязуется соблюдать их со дня своего вступления в члены Организации Объединенных Наций». 11 мая 1949 года Генеральная Ассамблея ООН принимает его [6]. А сегодня, в связи с систематическим невыполнением Израилем своих обязательств, ряд государств призывают «приостановить» его членство.

Операция «Потоп Аль-Аксы"

Перейдем к текущему периоду. 7 октября 2023 года палестинское Сопротивление по инициативе ХАМАСа начинает масштабную операцию против израильской военной базы, а также против мирного населения. Согласно международному праву, арабы Палестины представляют собой «оккупированное население» в смысле Женевских конвенций. Поэтому они имеют право выступать против Израиля. Однако они могут атаковать только военные объекты, а не кибуцы или равы. Целью операции был захват военных, а возможно, и гражданских заложников, чтобы договориться об освобождении палестинских заложников в Израиле, то есть административных заключенных. Неизвестно, сколько пленных и заложников они захватили, не говоря уже о том, сколько среди них было гражданских лиц, а сколько военных. По данным ХАМАС, более было задержано 30 официальных лиц.

Операция «Потоп Аль-Аксы» готовилась в течение последних трех лет на глазах у всех [7]. Сотни километров туннелей были прорыты с помощью тоннелепроходческих машин, которые могли въехать в Газу только с разрешения израильской таможни. Не менее 1 миллиона кубометров земли и мусора было вывезено под пристальным вниманием израильских служб безопасности. Было построено несколько тренировочных лагерей и проводились тренировки дельтапланеристов. За всем этим наблюдали не только израильские спецслужбы, но и другие державы, такие как Египет и Соединенные Штаты. Многочисленные отчеты были направлены Премьер-министру Биньямину Нетаньяху. Тем не менее он никак не отреагировал. Хуже того, в августе 2023 года он уволльняет своего министра обороны, генерала Йоава Галланда, потому что Галланд пожаловался на отсутствие реакции в Совете министров. Однако, учитывая реакцию общественности на его увольнение, он предпочел восстановить его в должности, а не объяснять причины.

Различные палестинские группировки (Исламский джихад, НФОП и Национальная инициатива) были разбужены ХАМАСом в 4.30 утра, чтобы принять участие в операции, начавшейся в 6.30 утра (то есть до восхода солнца). Она началась с уничтожения всех устройств, которые контролируют разделительную стену. Сигнал тревоги прозвучал в 6.30 утра. В 8.00 утра новостные агентства по всему миру начали передавать сообщения о нападении [8]. Однако израильские силы безопасности вмешались только в 9.45 утра.

С самого начала своего вмешательства Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) применила «директиву Ганнибала» - инструкцию, предписывающую убивать собственных солдат, если есть риск попадания их в плен к противнику. Данные израильского правительства о потерях не делают различий между нападавшими и защитниками. Кроме того, израильское правительство сообщает об актах насилия, которые в принципе не могли совершить комбатанты во время внезапного нападения. Прамила Паттен с Маврикия, специальный докладчик ООН по вопросам сексуального насилия, провела интервью с жертвами и свидетелями операции «Потоп Аль-Аксы» и пришла к выводу, что некоторые сексуальные насилия, возможно, имели место, но самые серьезные обвинения (в частности, кастрация солдат) не заслуживают доверия [9]. Доклады об обезглавливании младенцев были отозваны после расследования, проведенного «Аль-Джазирой».

На данный момент израильская оппозиция отказывается рассматривать вопрос о возможной роли Премьер-министра в организации этой операции. Однако его необходимо задать: Биньямин Нетаньяху является сыном фашиста Бенциона Нетаньяху, личного секретаря Владимира Жаботинского (соратника Бенито Муссолини, погибшего в начале Второй мировой войны). Он постоянно высказывает свое восхищение обоими этими деятелями.

Биньямин Нетаньяху всегда поддерживал ХАМАС как тактического союзника в борьбе с ФАТХ Ясира Арафата. Однако до 2017 года ХАМАС называл себя «палестинской ветвью Братьев-мусульман». Эта организация была воссоздана в 1949 году британскими спецслужбами по образцу Объединенной великой ложи Англии [10]. В 1950 году она становится частью англосаксонского механизма холодной войны. Именно тогда её звездой стал теоретик джихада Сайед Кутоб. В 2017 году к нему присоединились жители Газы, которые хотели защитить свою страну, но они требовали, чтобы ХАМАС порвал с «Братьями-мусульманами» и британцами. В итоге два течения начали сотрудничать [11], 19 октября 2022 года президент Сирии Башар Асад принял Халиля Хайю, лидера революционного движения ХАМАС. Но он отказался принять Исмаила Ханию и Халеда Мечааля, лидеров братских ветвей ХАМАС [12]. С точки зрения арабов, существует не один ХАМАС, а два. Действительно, на протяжении всей войны в Сирии ХАМАС сражался против Сирийской Арабской Республики вместе с Аль-Носрой (сирийской ветвью Аль-Каиды), ЦАХАЛом и натовскими спецназовцами. 9 декабря 2012 года боевики ХАМАС прибыли в дамасский пригород Ярмук, чтобы ликвидировать лидеров Фронта освобождения Палестины (ФОДП), среди которых был один из моих друзей [13].

Неправильно приписывать теракт 7 октября только ХАМАСу, но также неправильно игнорировать тот факт, что существует два ХАМАСа. Эта ложь позволяет представить операцию « Потоп Аль-Аксы» как масштабный антисемитский погром, по словам президента Эммануэля Макрона, в то время как на самом деле это был акт Сопротивления, как отметила Франческа Альбанезе, докладчик ООН по правам человека на оккупированной палестинской территории.

Истребление жителей Газы англосаксами

Мы стали свидетелями массового убийства 35 000 человек, исчезновения под обломками 13 000 человек и серьезных ранений ещё 120 000 человек. Любой человек, обладающий человеческими чувствами, может только ужасаться. Это никак не связано с личностью жертв, это просто вопрос гуманности.

По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, это всего лишь полицейская операция по задержанию нападавших 7 октября, но все уже поняли, что между этим терактом и нынешней израильской операцией нет никакой связи. Эта операция просто призвана сделать жизнь жителей Газы невыносимой, пока они не покинут Газу по собственной воле. Это была программа Владимира Жаботинского и его секретаря Бенциона Нетаньяху. Она была одобрена Давидом Бен-Гурионом, участником переговоров с нацистами и основателем Израиля.

На протяжении всей этой бойни англосаксы поставляли и продолжают поставлять Израилю оружие для её осуществления.

Однако, когда в американских университетах начались протесты, и они стали распространяться по всей стране, а затем и во Франции, администрация Байдена задумалась об отставке Биньямина Нетаньяху в пользу генерала Бенни Ганца. Конечно, по закону это решение принимать не ему, но у Вашингтона долгая история государственных переворотов и цветных революций. Поэтому госсекретарь Энтони Блинкен пригласил его «обсудить ситуацию». Бенни Ганц согласился и организовал встречу с администрацией Сунака во время возвращения. Но все пошло не так [14]: Бенни Ганц прекрасно понимал, что Вашингтон просит его остановить бойню, которую он одобряет, но он настаивал на том, чтобы сообщить собеседникам о своем желании защитить свою страну, уничтожив ХАМАС. Его собеседники были ошеломлены и поняли, что тот хотя и «сукин сын, но он наш сукин сын», по выражению президента Франклина Д. Рузвельта. Они немедленно сообщили об этом Премьер-министру Великобритании Риши Сунаку. Когда Бенни Ганц прибыл в Лондон для встречи со специальным советником по безопасности, Сунак самолично принял участие в их встрече. Он попытался объяснить Бенни Ганцу, который, в свою очередь, был ошарашен тем, что «сукиных сынов» ХАМАСа трогать нельзя, потому что некоторые из них - «наши сукины сыны». В итоге, англосаксы так и не отстранили Беньямина Нетаньяху от власти.

Если смотреть из Лондона и Вашингтона, то массовые убийства мирных жителей достойны сожаления, но это всего лишь независимые переменные. В нынешней ситуации Израиль является государством, без которого кто-то не может обойтись. Но если его утихомирить и сделать нормальным, он больше никому не будет нужен. Подобно Республике корсаров в XVIII веке, Израиль позволяет проводить крупнейшие операции по отмыванию денег и служит убежищем для крупнейших преступников со всего мира.

Один из сотрудников Организации освобождения Палестины (ООП) рассказал мне, что раньше работал официантом в баре отеля King David в Иерусалиме. Однажды он стал свидетелем прибытия нескольких торговцев алмазами, которые приехали, не пройдя таможню, в сопровождении военных. Эти люди и несколько клиентов обменялись бриллиантами и наличными, а затем ушли и скрылись. Подобная сделка не могла состояться ни в одной другой стране.