Администрация Байдена внимательно следила за тем, как Израиль реагирует на атаку палестинского сопротивления, включая ХАМАС, известную как «Потоп Аль-Акса» (7 октября). Операция «Железные мечи» началась с массированного обстрела города Газа в масштабах, не имевших аналогов ни в мире, ни в истории, включая Мировые войны. 27 октября за этим последовали наземные операции, мародерство и пытки тысяч мирных жителей Газы. За пять месяцев были убиты или пропали без вести 37 534 мирных жителя, в том числе 13 430 детей и 8 900 женщин, 364 медицинских работника и 132 журналиста. [1].

Поначалу Вашингтон отреагировал на это безоговорочной поддержкой «права Израиля на самооборону», угрозами наложить вето на любое предложение о прекращении огня и поставками такого количества бомб, которое необходимо для полного уничтожения палестинского анклава. В его глазах было немыслимо потерпеть ещё одно поражение после поражений в Сирии и на Украине. Однако американцы наблюдали за этими ужасами в прямом эфире по своим мобильным телефонам. Многие высокопоставленные чиновники Госдепартамента писали и говорили, что им стыдно поддерживать эту кровавую бойню. Распространялись петиции. Известные деятели, как евреи, так и мусульмане, подавали в отставку.

В разгар президентской избирательной кампании команда Джо Байдена больше не могла пачкать руки кровью. Поэтому она начала оказывать давление на израильский военный кабинет, чтобы тот провел переговоры об освобождении заложников и заключил соглашение о прекращении огня. Однако коалиция Биньямина Нетаньяху отказалась, сославшись на страдания своих сограждан и уверяя, что мир вернется только тогда, когда ХАМАС будет уничтожен. В конце концов Вашингтон понял, что события 7 октября были лишь предлогом для приверженцев идеям Жаботинского сделать то, что они всегда хотели сделать: изгнать арабов из Палестины. После этого он стал более настойчивым, подчеркивая, что палестинцы имеют право на жизнь, что колонизация их земель незаконна по международному праву, и что израильско-палестинский вопрос будет решен на основе «решения двух государств» (а не двунационального государства, предусмотренного резолюцией 181 от 1947 года).

В ответ «сионисты-ревизионисты» (то есть приверженцы идеям Жаботинского [2]) организовали 28 января 2024 года «Конференцию за победу Израиля» [3]. Ее главным участником стал раввин Узи Шарбаф, приговоренный в Израиле к пожизненному заключению за свои расистские преступления против арабов, но помилованный своими единомышленниками. Шарбаф не преминул провозгласить себя наследником Лехи и группы Штерна, которые сражались против союзников вместе с дуче Бенито Муссолини.

В Вашингтоне и Лондоне быстро сообразили, что эта группа намерена навязать им свою волю и без малейших колебаний выступит против них, если они попытаются предотвратить эту этническую чистку.

Белый дом немедленно ввел запрет на сбор средств и на трансферты в их адрес [4]. У Израиля есть время до 25 марта, чтобы письменно гарантировать, что он не нарушает международное гуманитарное право (но не само международное право) и права человека (в смысле Конституции США, а не во французском смысле).

Со своей стороны, парламенты Нидерландов и Великобритании начали обсуждать возможность прекращения торговли оружием с Израилем.

В Израиле еврейская демократическая оппозиция организовала антисионистские демонстрации, но большого интереса они не вызвали. Выступавшие отмечали предательство Премьер-министра, который использовал шок 7 октября не для спасения заложников, а для реализации своей колониальной мечты.

Затем сионисты-ревизионисты начали медийное наступление на Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). С 1949 года это агентство ООН обеспечивает образование, питание, медицинское обслуживание и предоставляет социальные услуги 5,8 миллионам палестинцев без гражданства в самой Палестине, а также в Иордании, Ливане и Сирии. Его годовой бюджет составляет более 1 миллиарда долларов, а штат насчитывает свыше 30 000 человек. Ещё в 2018 году президент Дональд Трамп поставил под сомнение помощь, оказываемую палестинцам, и приостановил финансирование агентства со стороны США. Его намерение состояло в том, чтобы заставить палестинские группировки вернуться за стол переговоров. Но через пять лет сионисты-ревизионисты изменили свои цели. Напав на БАПОР, они намерены были заставить Иорданию, Ливан и Сирию изгнать палестинских беженцев. Для этого они обвинили ряд его сотрудников в участии в операции «Потоп Аль-Акса» и заблокировали их банковские счета в Израиле. Швейцарский директор БАПОР Филипп Лаззарини немедленно отстранил от работы 12 обвиненных сотрудников и приказал провести внутреннее расследование. Конечно, он так и не получил доказательств, о которых заявляли израильтяне, но один за другим все доноры, во главе с США и Европейским союзом, приостановили финансирование. Всего через несколько дней в Газе и через несколько недель в Иордании, Ливане и Сирии помощь ООН была прекращена.

Когда Дэвид Кэмерон, бывший Премьер-министр Великобритании и действующий министр иностранных дел, посетил Израиль, чтобы обсудить, как спасти то, что ещё оставалось у палестинцев, Амихай Чикли, израильский министр по делам диаспоры, сравнил его с Невиллом Чемберленом, подписавшим Мюнхенское соглашение с Адольфом Гитлером. «Привет Дэвиду Кэмерону, который хочет добиться «мира в наше время» и вручить нацистам, совершившим злодеяния 7 октября, приз в виде палестинского государства в знак признания убийств младенцев в колыбелях, массовых изнасилований и похищений матерей с детьми», - заявил он. Начав с Конференции за победу Израиля, сионисты-ревизионисты продолжают угрожать англосаксам.

Еврейская супрематистская коалиция Биньямина Нетаньяху заговорила о новой фазе операции «Железные мечи», на этот раз против Рафаха. Гражданским лицам, которые бежали из Газы, придётся искать новое пристанище. Однако, поскольку ЦАХАЛ проложил дорогу, разрезающую сектор Газа на две части, они не смогут вернуться туда, откуда пришли. Готовясь к худшему, Египет выделил огромную территорию на Синае для временного размещения жителей Газы, изгнание которых казалось неизбежным [5].

Осознав, что удержаться у власти в Тель-Авиве им удастся только благодаря шоку 7 октября, сионисты-ревизионисты приняли закон, приравнивающий любые высказывания об операции «Потоп Аль-Акса» к нацистскому «Окончательному решению». Они запретили любое расследование этих событий под угрозой 5 лет тюремного заключения. Поэтому ревизионисты могли продолжать приписывать это нападение исключительно ХАМАСу, хотя в нём участвовали Исламский джихад и НФОП. Они могли интерпретировать его как антисемитскую демонстрацию, приравнивая его к гигантскому погрому и тем самым отрицая его истинную цель - национальное освобождение.

Зная, что многие страны ставят под сомнение отказ от финансирования БАПОР, сионисты-ревизионисты продолжали свои нападки на него. Они утверждали, что штаб-квартира ХАМАС находится в туннеле под штаб-квартирой агентства. Филипп Лаззарини выразил свое недоумение и отметил, что Израиль регулярно приходит с обыском на объекты агентства. Но Гилад Эрдан, постоянный представитель Израиля при ООН, написал в Твиттере: «Дело не в том, что вы не знаете, а в том, что вы не хотите знать. Мы показали туннели террористов под школами БАПОР и предоставили доказательства того, что ХАМАС использует БАПОР в своих целях. Мы просили вас провести всесторонний обыск всех объектов БАПОР в Газе. Но вы не только отказались, но и засунули голову в песок. Возьмите на себя ответственность и уйдите в отставку сегодня же. Каждый день мы находим все больше доказательств того, что в Газе ХАМАС = ООН и наоборот. Нельзя доверять всему, что говорит ООН, или всему, что говорят о Газе».

Еврейские супрематисты создали организацию Tzav 9 (по аналогии с приказом о всеобщей мобилизации Tsav 8), чтобы помешать БАПОР продолжать оказывать помощь жителям Газы. Они выставили военных на двух пунктах въезда в сектор Газа, чтобы препятствовать проезду грузовиков. В то же время в Газе был убит водитель грузовика БАПОР, что вынудило агентство приостановить перевозки. В конце концов, перевозки были возобновлены, но только под сопровождением израильских военных. Именно в этот момент произошли первые нападения голодных толп. Саманта Пауэр, глава Агентства США по международному развитию (USAID), объявила, что отправится в этот регион, чтобы проверить, что там происходит. В Вашингтоне подозревали, что нападения не были спонтанными, а поощрялись сионистами-ревизионистами. Именно тогда произошла резня на кольцевой развязке Набулси (к югу от города Газа): по данным ЦАХАЛ, 112 человек были затоптаны насмерть во время раздачи продовольственной помощи. Израильские солдаты смогли избежать гибели только применив оружие. В действительности, по данным медиков и Объединенной церкви Христа, 95 % жертв погибли от пуль.

В ответ Вашингтон разрешил Иордании и Франции сбрасывать с воздуха продовольственные пайки населению Газы, а затем присоединился к этим воздушным операциям. Они вместе начали создавать логистику для создания плавучего острова, который можно было бы использовать в качестве площадки для доставки международной гуманитарной помощи в Газу (побережье Газы слишком мелководно, чтобы принимать большие корабли). Таким образом, Пентагон реализует идею, выдвинутую в 2017 году Исраэлем Кацем, нынешним министром иностранных дел.

В то время как Израиль бездоказательно обвинил 450 сотрудников БАПОР в принадлежности к ХАМАС, БАПОР встретилось и выслушало около сотни мирных жителей Газы, взятых в плен ЦАХАЛом «для допроса». Оно готовит доклад о систематических пытках, которым они подвергались. Весь мир видел кадры, на которых израильские солдаты заставляют этих людей раздеваться перед допросом.

Не обращая внимания на англосаксов, сионисты-ревизионисты возобновили свой колониальный проект. Они вошли в сектор Газа через КПП Эрец/Бейт-Ханун, для того чтобы построить первые здания нового поселения – Нью-Нисанита. Им удалось возвести два деревянных здания, однако ЦАХАЛ их снёс.

36 главных редакторов ведущих англосаксонских СМИ подписали письмо Комитета защиты журналистов, обвинив правительство Израиля в гибели своих коллег в Газе и напомнив ему о его ответственности по обеспечению их безопасности [6].

Однако в то время, когда правительство Израиля делало вид, что оно скорбит по их гибели, большинство кадровых работников Департамента информации подали заявления об увольнении. 12 октября в знак протеста против военной цензуры ушёл в отставку министр Галит Дистер-Атбарян. А сегодня кризис усугубился: ответственные за дезинформацию не хотят больше врать, так как пропасть между их изложениями событий и истиной продолжает расти.

Единственной уступкой Беньямина Нетаньяху стало снятие запрета на празднование Рамадана в мечете Аль-Акса. После выступления арабских депутатов в Кнессете вместе с королём Иордании Абдаллой II - единственным, кто отвечает за безопасность мусульманской святыни, он разрешил собрания в первую неделю праздника с возможностью продления на каждую следующую неделю.

После этого Вашингтон принял решение кардинально изменить свою политику. До сих пор считалось, что Израиль не должен проиграть в этой войне. Поэтому он поддерживал его преступления. А теперь он не может позволить себе, чтобы израильские фашисты победили. Следует иметь в виду, что Вашингтон изменил свою позицию вовсе не потому что не может видеть страдания мирных жителей Газы или из-за нахлынувшего желания покончить с фашизмом, а лишь из-за угроз сионистов-ревизионистов. Его позиция продиктована исключительно стремлением сохранить своё мировое господство. После Сирии и Украины он не может допустить нового поражения своих сателлитов. Но и поддаться сионистам-ревизионистам он тоже не может.

Поэтому Администрация Джо Байдена, несмотря на возражения Премьер-министра Беньямина Нетаньяху, пригласила в Белый дом для консультаций бывшего альтернативного Премьер-министра, а после 12 октября министра без портфеля генерала Бени Ганца. Последнего в 2015 году приглашали выступить в Конгрессе вопреки мнению Барака Обамы. История повторяется. Соединённые Штаты стараются показать, что они управляют миром, и никто другой.

Соединённые Штаты сознают, что настала пора действовать. Россия пригласила в Москву шестьдесят палестинских политических организаций. Она призвала их к объединению и убелила ХАМАС принять устав ООП, то есть признать государство Израиль.

5 марта Бени Ганц был принят вице-президентом Камалой Харрис, которая бескомпромиссно осудила кровавую бойню, совершаемую коалиционным правительством Беньямина Нетаньяху. Американская пресса утверждает, что её речь изначально была написана в более жёстких выражениях. Важно, что она сыграла роль «злого полицейского», тогда как Госдепартамент и Пентагон олицетворяют собой «добрых полицейских» и более понятливых. Он также встретился с госсекретарём Энтони Блинкином, который помазал его на должность будущего Премьер-министра Израиля. Там же он узнал и об увольнении заместителя госсекретаря Виктории Нуланд.

Последняя известна в Европе как организатор в 2014 г. свержения на Украине избранного президента Виктора Януковича. Кроме того, она убедила германского канцлера Ангелу Меркель и французского президента Франсуа Олланда подписать Минские соглашения с тем, чтобы добиться вывода российских войск. Сегодня всем известно, что Запад не хотел положить конец массовым убийствам жителей Донбасса, а всего лишь выиграть время для вооружения Украины.

Но Виктория Нуланд прежде всего супруга историка Роберта Кагана, который возглавлял организацию «Проект за новый американский век». Оба они являются приверженцами философии Лео Штрауса, который сам был поклонником Владимира Жаботинского и одной из ведущих фигур неоконсервативного движения [7]. Номером 2 в организации «Проект за новый американский век» был Эллиот Абрамс, который в прошлом году финансировал избирательную кампанию Биньямина Нетаньяху, а затем путч против него [8].

В 2006 году Виктория Нуланд, тогдашний посол США в НАТО, остановила израильско-ливанскую войну и спасла Израиль от поражения от рук Хезболлы. Так что она хорошо знает Биньямина Нетаньяху.

Её увольнение демонстрирует стремление администрации Байдена навести порядок в собственном доме и одновременно сделать то же самое в Израиле.

6 марта Бенни Ганц на обратном пути заехал в Лондон. Его приняли советник по безопасности Тим Барроу, премьер-министр Риши Сунак и, наконец, министр иностранных дел Дэвид Кэмерон. Он, естественно, заявил, что Израиль имеет право на самооборону, но только в соответствии с международным правом. Это была обязательная остановка для него, учитывая, что ХАМАС - одновременно палестинское крыло Братьев-мусульман и тайная политическая организация, которой руководит британская МИ-6, и за которой на протяжении десятилетий присматривал король Чарльз III (в то время принц Уэльский).

Во время массовых убийств жителей Газы многие лидеры на Ближнем Востоке, симпатизировавшие Братьям-мусульманам, начали сомневаться в деятельности ХАМАС. Если было понятно, что якобы во имя ислама Братья-мусульмане сражались с Советами, а затем со сторонниками светской власти Муамаром Каддафи и Башар аль-Асадом, то как можно объяснить, что они смогли провести операцию, за которую расплачивается только мусульманский народ? Первым отреагировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который лишил верховного руководителя Братства египтянина Махмуда Хусейна турецкого гражданства, которое он предоставил ему двумя годами ранее. Очевидно, это не означает, что Реджеп Тайип Эрдоган отказывается от идеологии политического ислама. Он всего лишь пытается отмежевать её от англосаксонского колониализма, как предлагает член Братства Махмуд Фатхи.

На протяжении 75 лет Запад навязывал свою волю бывшим колониям на Большом Ближнем Востоке либо через джихадистов, либо непосредственно с помощью военной силы. Поддерживая в течение четырех месяцев резню, устроенную еврейскими фашистами из группы Жаботинского-Нетаньяху, Запад потерял свою притягательность. Что бы после этого ни делал Израиль, будь то с Бенни Ганцем и Яиром Лапидом или с Биньямином Нетаньяху и Итамаром Бен-Гвиром, власть Израиля, основанная на мифе о несовместимости евреев с фашизмом, рухнула. Теперь можно будет обнародовать все преступления, совершенные этой группой при поддержке ЦРУ во время Холодной войны и войнах на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке.